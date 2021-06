Der Mann war kurz nach 17 Uhr auf der Bundesstraße 37 von Gföhl in Fahrtrichtung Zwettl unterwegs. Bei der Reitterner Kreuzung kurz nach dem Stadtgebiet von Gföhl wollte er links abbiegen.

Frontal zusammengestoßen

Er verminderte dazu zwar seine Geschwindigkeit deutlich, hielt aber nicht an. Wie er später angab, sei er von der tief stehenden Sonne geblendet gewesen. Aus diesem Grund übersah er die in diesem Moment in der Gegenrichtung fahrende Pkw-Lenkerin (54) aus Jaidhof, die mit der dort erlaubten Geschwindigkeit von rund 100 km/h daherkam.

Opfer landeten im Spital

Als sie merkte, dass der Pensionist in die Kreuzung einfuhr und ihr die Vorfahrt nahm, leitete die Frau sofort eine Notbremsung ein. Zu Spät! Im Bereich der Kreuzung prallten die beiden Fahrzeuge frontal gegeneinander. Dabei wurden beide Lenker - sie waren jeweils allein in ihren Fahrzeugen unterwegs - verletzt. Sie konnten sich mit Hilfe von Ersthelfern aus nachkommenden Fahrzeugen selbst befreien, mussten aber ins Kremser Klinikum gebracht werden.

Viel Arbeit für Feuerwehren

Die Feuerwehren Gföhl und Eisengraben standen mit 16 Mitgliedern und vier Fahrzeugen im Einsatz. Zuerst sicherten sie die Unfallstelle gemeinsam mit der Gföhler Polizei ab, später entfernten sie die beiden nicht mehr fahrtüchtigen Wracks von der Fahrbahn und stellten sie am nahegelegenen Industriegelände ab. Schließlich reinigten sie auch noch die Fahrbahn mit Ölbindemittel.