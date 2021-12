90 Jahre Unternehmensgeschichte: Baumschule wird übergeben

Der Jahreswechsel steht bei der in der Region bekannten Baumschule Pernerstorfer für das Ende einer Ära und gleichzeitig einen Neubeginn. Johannes Pernerstorfer legt die Baumschule vertrauensvoll in neue Hände: Andrea Meixner übernimmt den Betrieb mit Jahresbeginn 2022.

Das Gföhler Traditionsunternehmen wurde 1931 gegründet, Johannes Pernerstorfer übernahm die Baumschule von seinem Onkel im Jahr 1993. In seiner Ära hat er das Unternehmen von einem reinen Produktionsbetrieb zu einem Endverkaufsunternehmen transformiert. Pernerstorfer errichtete 1999 das heutige Verkaufsgebäude. Es wurde beim Umbau im Jahr 2019 um Park- und Lagerflächen erweitert.

Die Kunden der Baumschule sind in ganz NÖ zu Hause. Das Unternehmen lukriert aktuell jährlich rund 800.000 Euro Umsatz und bietet neun Mitarbeitern einen Arbeitsplatz.

Mit Jahresbeginn 2022 wird die langjährige Mitarbeiterin und Gärtnermeisterin Andrea Meixner den Betrieb übernehmen. „Ich wurde in diesem Familienbetrieb von Beginn an herzlich aufgenommen und durfte mich schon sehr früh im Unternehmen entfalten. Ich habe so viel Selbstständigkeit bekommen, dass ich mir keinen fremden Geschäftsführer mehr vorstellen konnte“, so die neue Firmenchefin über ihre Motivation, den Traditionsbetrieb gemeinsam mit ihrem Gatten Robert Meixner fortzuführen und die Verantwortung für die neun Mitarbeiter zu übernehmen.

„Wir wollen noch bekannter werden, obwohl wir von der Größe nicht übertreiben wollen.“ Der Fokus wird weiterhin auf Beratung, ausreichend Zeit für die Kunden und eine breite Auswahl gelegt.