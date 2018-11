Mit 1. Dezember wird Kontrollinspektor Karl Simlinger, seit 1. Oktober 2010 Kommandant der Polizeiinspektion Gföhl, in den Ruhestand wechseln. Am offiziellen letzten Arbeitstag am vergangenen Mittwoch „versüßte“ Bürgermeisterin Ludmilla Etzenberger dem allseits geschätzten und beliebten Beamten den bevorstehenden Abschied mit einer Torte.

Karl Simlinger kam mit 1. September 1980 zur damaligen Bundesgendarmerie. Nach der Grundausbildung sammelte er Außendiensterfahrung auf den Posten in Klosterneuburg, Lichtenau und Gföhl. Nach der Ausbildung zum „Dienstführenden Beamten“ 1989 wirkte er kurz in Krems-Stadt und Gföhl. Zwischen 1989 und 2007 war er als Kommandantstellvertreter in Lichtenau, Rastenfeld und Gföhl tätig, von 2007 bis 2010 leitete er den Posten Rastenfeld.

Karl Simlinger ist seit 1981 mit Helga verheiratet, welche ihm die Kinder Daniel (Ortsstellenleiter des Roten Kreuzes) und Anna schenkte. Er ist langjähriges aktives Mitglied der Rot- Kreuz-Ortsstelle in Gföhl und organisiert seit vielen Jahren die Gföhler Blutspendetage.

Nachfolger per 1. Dezember 2018 wird der bisherige Stellvertreter Abteilungsinspektor Alfred Doppler, der zugleich auch zum Kontrollinspektor befördert werden wird.