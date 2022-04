Covid-Pandemie: Fast 11.400 getestet

Werbung

Nach zwei Massentests in der Sporthalle im Jahr 2020 wurde Anfang 2021 die Teststraße im Stadtsaal Gföhl in Betrieb genommen. Diese war bis 31. März 2022 als kostenlose Möglichkeit für Covid-Antigentestungen geöffnet.

Die Teststraße wurde von den Gemeinden Gföhl, Lichtenau, Albrechtsberg, Jaidhof, St. Leonhard/Hw., Rastenfeld und Krumau betrieben. Die Besucherzahlen waren vor allem im Frühjahr 2021 sehr hoch – der Tagesrekord wurde am 23. März 2021 mit 555 Testungen verzeichnet. War die Teststraße anfangs nur am Dienstagnachmittag geöffnet, kam später für Arbeitnehmer der Donnerstagmorgen dazu. Die Teststraße in Gföhl war an 61 Tagen – in Summe rund 169 Stunden – geöffnet. Die Teams der Gemeinden nahmen dabei fast 11.400 Testungen vor.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.