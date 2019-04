Auch das letzte Kapitel der Verleihung des Ehrenringes an den früheren Bürgermeister Karl Simlinger (ÖVP) sorgt für Streit. Die SPÖ boykottiert die Verleihungsfeier am 6. April und kritisiert Steuergeldverschwendung in der Höhe von rund 10.000 Euro.

NÖN-Leser kennen die Vorgeschichte: Ein antisemitischer Sager im Zuge der Debatte über ein Flüchtlingsheim in Untermeisling (über „Scheiß-Asylanten“ und „Pressefritzen, die wie die Juden sind“ und „aufgehängt gehören“ – von Simlinger im Detail so bestritten) im Stadtrat führte 2013 zum Rücktritt.

Die Entscheidung, Simlinger den Ehrenring der Stadtgemeinde zu verleihen, scheiterte im ersten Anlauf. Im zweiten, Ende 2015, gab es dann eine ausreichende Mehrheit.

10.000 Euro Steuergeld für die Ehrenringfeier?

SPÖ-Stadtrat Günter Steindl kritisiert, dass nun für den früheren Stadtchef eine eigene Feier ausgerichtet wird, obwohl er zu einer Ehrung für ausgeschiedene Gemeinde-Mandatare am 7. Juni 2017 eingeladen war, jedoch nicht teilnahm. „Es erschließt sich für mich nicht, warum man einen Menschen, der aufgrund von antisemitischen und menschenfeindlichen Äußerungen aus seiner politischen Funktion ausscheiden musste, eine neuerliche Feier auf Kosten der Steuerzahler ausrichtet“, meint er und beziffert den Aufwand (Essen, Saalmiete, Bauhofleistungen) dafür mit rund 10.000 Euro. „Die Mandatare unserer Fraktion werden nicht teilnehmen“, appelliert er auch an die anderen Gemeinderäte, diesem Beispiel zu folgen.

Bürgermeisterin Ludmilla Etzenberger, deren Verhältnis zum Vorgänger ebenfalls nichts friktionsfrei ist, kommentiert es pragmatisch: „Es gibt einen Beschluss, und der wird am Samstag umgesetzt.“ 2017 hatte es einen (gescheiterten) Misstrauensantrag gegen die Stadtchefin gegeben, weil die Ehrung so lange unterblieben war.

Zu den Kosten des Festaktes am Wochenende will sie sich nicht äußern. Es hätten sich – zumindest bis zu Beginn der Woche – jedenfalls bei weitem nicht 180 Gäste angemeldet.