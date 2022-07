Engpass: Nur noch 30 Liter Sprit bei Tankstellen-Diskonter

Werbung ÖVP Anzeige ideenreich niederösterreich. Sei dabei!

Die Diskont-Tankstelle der Firma Mold in Gföhl ist – wie einige weitere in der Region – von Lieferengpässen bei Treibstoffen betroffen. Bestellte Mengen können seit Tagen nicht geliefert werden, wodurch die Abgabe an die Autofahrer limitiert werden musste: Aktuell werden pro Tag und Tankvorgang nur 30 Liter verkauft. Firmeninhaber Gerhard Mold bedauert die Situation und versichert, an Lösungen zu arbeiten.

Alternative wäre Preiserhöhung

Nichtsdestotrotz sei man aber hauptsächlich von den Lieferungen der OMV abhängig, die aufgrund des Unfalls in der Raffinerie Schwechat selbst keinen regulären Betrieb fahren könne.

„Wir haben uns für die Limitierung der Treibstoffmengen beim Verkauf entschieden – die Alternative wäre eine Erhöhung der Preise gewesen, was wir aber im Sinne unserer Kunden nicht veranlassen werden“, versichert Mold. Sämtlichen vertraglich zugesicherten Lieferverpflichtungen werde weiterhin nachgekommen.

OMV: "Derzeitige Sachlage schrenkt Mengen ein"

Die OMV erklärt auf Anfrage zu der Causa: "Der Spotmarkt bietet Kundinnen und Kunden ohne langfristige Verträge üblicherweise die Möglichkeit, Produkte zu günstigeren Preisen zu kaufen. Die derzeitige Sachlage schränkt jedoch verfügbare Mengen am Spotmarkt entsprechend ein."

Man arbeite intensiv daran, den gesamten Bedarf zu decken, müsse jedoch den Vertragspartnern den Vorrang geben, um Verpflichtungen zu erfüllen. Der OMV-Konzern beobachtet insgesamt eine "enorm steigende Anfrage und eine Bevorratung durch Kundinnen und Kunden", bedingt durch einen "massiven Anstieg des Güterverkehrs" aufgrund der "geopolitischen Lage".

Auch Lagerhaus spürt Verknappung

Neben der Diskont-Tankstelle Mold gibt es in Gföhl noch Tankmöglichkeiten bei der OMV und beim Raiffeisen Lagerhaus. Bei der OMV und bei den Shell-Tankstellen des Lagerhauses gibt es aktuell noch keine Einschränkungen.

Nichtsdestotrotz ist laut David Wondra, Leiter der Sparte Energie & Tankstellen des Raiffeisen Lagerhauses Zwettl, eine Verknappung des Treibstoffangebots deutlich bemerkbar: „Vertragliche Liefervereinbarungen werden innerhalb der Mengen-Bandbreiten regulär eingehalten, auf den Spot-Märkten ist es derzeit aber tatsächlich schwierig, größere Mengen nachzukaufen.“

Engpass durch Krieg und Raffinerie-Unfall

Das Lagerhaus hat sich bereits im Frühjahr für eventuelle Marktschwankungen gerüstet und ihre Lagerbestände – vor allem an ihren drei Speicherstandorten im Waldviertel – erhöht. Die Preispolitik werde sich weiterhin am Erdölpreis und am Mitbewerb orientieren – man möchte auch hier aus der Verknappung keinen Profit schlagen.

Als Gründe für den Angebotsengpass sieht Wondra mehrere Faktoren, die aktuell mitwirken: „Der Krieg und der Ausfall der Raffinerie in Schwechat spielen sicher eine Hauptrolle – mitunter aber auch, dass aufgrund der Preisregulierungen in Ungarn die Lieferungen von MOL an Österreich wegfallen.“

