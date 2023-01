Erste Klappe gefallen: Kinder drehen neuen Krimi

Werbung

Ein Mord, Erpressung und illegales Glücksspiel – der „2. Gföhler Kinderkrimi“ wird mindestens genauso spannend wie der erste.

Nach dem Besucherrekord bei der Premiere des ersten Krimis von Filmemacher-Talent Daniel Würzl in den Gföhler Lichtspielen im Vorjahr, starten er und seine Freunde einen zweiten Versuch. Und das Drehbuch hat es in sich: Die „Gföhler Mafia“ schlägt mehrfach zu, wird von der Gföhler Polizei observiert und verfolgt. Wie der Film ausgeht, ist noch streng geheim.

Spannende Szenen sind in jedem Fall garantiert – genauso zahlreiche lustige. Der zwölfjährige Jung-Regisseur stellt im zweiten Krimi auch eine musikalische Darbietung im Film in Aussicht. Drehbeginn war am zweiten Jänner, der Film soll bis zum Jahresende fertiggestellt sein.

In Summe wirken rund 15 Kinder mit. Dabei sind wieder Annalena Dick und Jakob Größl, die im ersten Krimi-Film mit ihren schauspielerischen Fähigkeiten als Bösewichte aufgezeigt haben. Auch Jana Kolinsky, Berta und Franziska Würzl und Marie Gailer wirken als bereits routinierte Jung-Hauptdarsteller mit. Die Drehorte werden sich hauptsächlich in Gföhl befinden.

Das filmische Werk wird nach Fertigstellung wieder im Gföhler Kino seine Uraufführung feiern.

