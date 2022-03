Florianis sehr aktiv: 5.229 Stunden geleistet

Werbung Krems Anzeige Rauchfrei mit der ÖGK

Die Feuerwehr der Stadt Gföhl war auch während der Corona-Pandemie sehr aktiv. Die Einsatzbereitschaft dieser Institution ist für die gesamte Stadtgemeinde und darüber hinaus essenziell. Bei der diesjährigen Mitgliederversammlung wurde ein Resümee gezogen.

In Summe rückten die Gföhler Florianis 2021 zu 69 Einsätzen aus, davon acht Brandeinsätze, fünf Brandsicherheitswachen und 56 technische Einsätze. Für den Dienst an der Allgemeinheit wurden 951 ehrenamtliche Arbeitsstunden aufgebracht.

Ein besonderer Schwerpunkt wurde auf Übungen sowie auf die Aus- und Weiterbildung der FF-Mitglieder gelegt, wofür weitere 4.278 Stunden aufgebracht wurden. Bei der Mitgliederversammlung wurden Alexander Hofbauer und Jakob Geitzenauer von der Feuerwehrjugend in den aktiven Dienst gestellt. In der FF-Jugend wurden drei neue Mitglieder begrüßt. Manfred Gföhler, Johann Schödl und Josef Schübl wurden anlässlich des Erreichens des 65. Lebensjahres in die Reserve überstellt. Weiters wurden zahlreiche Beförderungen und Ernennungen ausgesprochen.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.