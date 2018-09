Traditionsvereine und Uniformierte gedachten in Gföhl der bewegten Geschichte Österreichs.

Eine beeindruckende Gedenkfeier aus dem Anlass „100 Jahre Republik“ veranstaltete die Stadtgemeinde Gföhl am vergangenen Samstag am Gföhler Hauptplatz. Nach der Aufstellung der Traditionsvereine und uniformierten Teilnehmer mit ihren schmucken Fahnen und dem Einmarsch des Musikvereins Gföhl, der die Showfigur „100 Jahre Republik“ inszenierte, folgten Ansprachen von Bürgermeisterin Ludmilla Etzenberger, LAbg. Josef Edlinger und Staatssekretärin Karoline Edtstadler. In ihren Worten verwiesen die Redner auf die bewegte Geschichte Österreichs. Vizebürgermeister Jochen Pulker moderierte die Veranstaltung.

Zum großartigen Abschluss der stimmungsvollen Veranstaltung trug der Musikverein Gföhl unter Sepp Weber mit dem „Großen Österreichischen Zapfenstreich“ (Solisten Roman Widhalm und Florian Riegler) bei. Zur Erinnerung wurden an alle teilnehmenden Verbände Fahnenbänder übergeben.