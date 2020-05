„Wenn man sieht, wie sich ein Kind, das in einem Misthaufen nach Essen sucht, über eine braune Banane freut, ändert das sein Wertegefüge.“

Georg Jachan hat in seinem Leben schon viel gesehen: Er verbrachte rund zehn Jahre im Ausland, unter anderem in Amerika, Afrika und Arabien. Der als Reptilien-Sachverständige bekannte Gföhler leitet seit Jahren ein Tierheim für Reptilien aller Art. „Tiere müssen immer versorgt werden – unabhängig von Corona. Mein Arbeitstag beginnt um fünf Uhr und endet spät in der Nacht“, so Jachan. Die Beschaffung von Futtertieren, die zum Teil zugekauft werden müssen, ist aktuell die größte Herausforderung.

Sein Herzblut gibt der Aktivist aber für seine Hilfsprojekte. Diese betreut er derzeit von zu Hause aus. Einen Besuch in einem von ihm und der Pfarre Gföhl unterstützen Jesiden-Camp im Irak fiel aus. Während der Krise konnte er aber in Rumänien 15 Dörfer mit Hilfspaketen versorgen. Weiters organisierte er 400 Schlafsäcke für bedürftige Menschen in Bosnien. Aktuell ruft er zu Hilfe für ein Pakistan-Projekt auf.