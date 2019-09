Der „Gesang- und Orchesterverein Gföhl“ (GOV) wurde 1882 gegründet und kam in den 1950er-Jahren in Vergessenheit. 1979 wurde der Verein reaktiviert – genau 40 Jahre später wurde das Jubiläum beim Gföhler Stadtfest im Rahmen eines großen Sängertreffens mit sechs Gastchören gefeiert. Der Einladung des GOV folgten folgende Chöre: Gesangsverein Haitzendorf, Männerchor Senftenberg, Sängerrunde Jaidhof, Singgemeinschaft der Bäuerinnen, Vielklang Gföhl und Zwettler Singkreis. Jeder Chor präsentierte Lieder in oft raffinierten Chorsätzen. Das Konzert beendete das „NÖ Hoamatliad: Is wo a Landl...“, vorgetragen von rund 160 begeisterten Stimmen aller sieben Chöre.

Foto: Stadtgemeinde Gföhl Stadtchefin Ludmilla Etzenberger zapfte mit Landesrat Ludwig Schleritzko (Mitte) bei der Eröffnung des Stadtfestes das Bierfass an. Sie stießen gemeinsam mit den Bürgermeistern der Region Kampseen, Vertretern der Wirtschaft, Pfarrer Aby Joseph Mannoor und allen weiteren Ehrengästen auf das bunte Programm des Stadtfests mit vielen guten Auftritten an. Die Gföhler Wirtschaft unterstützte mit einem Gewinnspiel, bei dem Preise im Gesamtwert von ca. 6.000 Euro verlost wurden.

Ein weiteres Jubiläum feierte die Line-Dance-Gruppe „Dance4Fun“ der Sportunion Eisengraben Aktiv unter der Leitung von Doris Lang. Diese Gruppe feiert ihr fünfjähriges Bestehen. In der Tanzgruppe gibt es drei Mitglieder, die im Juni 2019 beim Weltrekord des „höchstgelegenen Line-Dance“ mit 958 Teilnehmern auf der Staumauer Mooserboden (Speicherkraftwerke Glockner-Kaprun auf 2.036 Meter Seehöhe) mit dabei waren. Die Line-Dancer trainieren jeden Dienstag im FF-Haus in Jaidhof.