Wie ein erfolgreicher Ski-Star wurde Klaus Lehmerhofer aus Mittelbergeramt nach der Rückkehr aus Budapest in seiner Heimatgemeinde gefeiert.

Top-Platzierung bei Berufs-EM erreicht

Bei den Berufs-Europameisterschaften hatte der 22-Jährige – die NÖN berichtete! – einen riesigen Erfolg eingefahren. Der doppelte Meister war für Österreich in der Sparte Kfz-Technik angetreten und hatte nicht nur eine Goldmedaille geholt, sondern darüber hinaus auch den Titel „Best of Nation“ (Bester Österreicher im Bewerb).

Gföhler Musikverein spielte für Sieger auf

Am Montag, 1. Oktober waren die erfolgreichen EuroSkills-Teilnehmer schon in der Wirtschaftskammer Österreich in Wien von Präsident Harald Mahrer empfangen worden. Am Abend bereiteten dann die Gföhler ihrem „Star“ einen würdigen Empfang. Der Musikverein Gföhl war ausgerückt, Bürgermeisterin Ludmilla Etzenberger, Vizebürgermeister Jochen Pulker, Ernst Zierlinger und Gerald Mayerhofer von der Gföhler Wirtschaft, Eltern, Verwandte, Freunde und Fans, gratulierten.

Torte und Geschenk für den Europameister

Die Fans, allesamt mit Gföhl-Fähnchen ausgestattet und teils wie Fußball-Schlachtenbummler in rot-weiß-roten Farben, bereiteten dem Europameister, seinem Chef Jochen Auer vom gleichnamigen BMW-Betrieb in Krems und seinem Trainer Wolfgang Kammerer einen würdigen Empfang. Die Gemeinde ehrte ihren tüchtigen Einwohner mit einer speziell angefertigten Torte und einem Geschenk. Unter den Gratulanten war – als Mitglied des Musikvereins Gföhl – auch der Berufsweltmeister der Installateure des Jahres 2009, Claus Weber aus Gföhl.