Hommage an „aufrechten Österreicher“ Karl Weissenböck

Anlässlich des Jubiläums „100 Jahre NÖ“ arbeitete Hans-Georg Schwarz das Kriegstagebuch, alte Fotos, Bleistift- und Tuschezeichnungen sowie Aquarelle von Karl Weissenböck auf und stellte seine Originalunterlagen dem NÖ Landesarchiv zur Verfügung. Sein Werk „Kriegstagebuch – 1914 bis 1918 ... wie es wirklich war“ präsentierte er im Gföhler Stadtsaal.

„Karl Weissenböck war ein ‚aufrechter Österreicher‘ – auch in schwierigen Zeiten. Er stand zu seiner Gesinnung, auch wenn ihm dies eine frühzeitige Pensionierung im Dritten Reich einbrachte“, so der Buchautor, der viele Jahre in Gföhl lebte und Nachbar von Karl Weissenböck war. Oberschulrat Karl Weissenböck war Frontsoldat im Ersten Weltkrieg und späterer Schuldirektor in Gföhl. Ab 1945 war er Gemeinderat, schließlich Bürgermeister und Ehrenbürger. Er verstarb 1960.

Schwarz wird demnächst 80 Jahre alt und lebt mittlerweile in Rossatz-Arnsdorf.

