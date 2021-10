„Hut ab!“ vor Lehrerteam

Aufgrund von Corona-Erkrankungen bei den Schülern sind am Mittelschul-Campus Gföhl aktuell vier Klassen geschlossen und auf Home-Schooling umgestellt. Die MS Gföhl zählt 254 Schüler.

Am Morgen des 20. Oktober erhielten auch die 17 Schüler der PTS via „Schoolfox“ die Mitteilung, dass ein Klassenkollege positiv auf das Virus getestet wurde. Obwohl von der BH Krems noch keine Bescheide vorlagen, wurde es den Eltern und den Schülern selbst überlassen, auf Distance-Learning umzustellen oder in die Schule zu kommen – der Großteil der Klasse entschied sich für den Online-Unterricht zu Hause, um das Risiko einer weiteren Ausbreitung des Virus in der Klasse zu vermeiden.

Adventmarkt Anzeige Weihnachten auf Schloss Hof

„Eine organisatorisch unglaubliche Leistung von Direktor Mario Simlinger und dem Lehrerteam, den Unterricht so kurzfristig wahlweise auf Präsenz oder Distance-Learning umzustellen – obwohl alle Lehrbücher und Hefte in der PTS-Klasse in der Schule lagen“, hält PTS-Klassenelternvertreter René Theiner fest.

„Und was dann passierte, musste ich einfach der NÖN weitermelden: Die Lehrer Astrid Denk und Thomas Greilinger brachten den Schülern, die sich fürs Home-Schooling entschieden, die Hefte und Schulbücher nach Hause.“ Tatsächlich klapperten die beiden Lehrer alle PTS-Schüler in der Stadt Gföhl in ihren Freistunden ab und organisierten den Transport der Schulsachen für die Schüler in den umliegenden Gemeinden durch andere Schüler. „So muss Schule funktionieren!“ so Theiner weiter.

Seit Schulanfang: Viel Praxis für Poly-Schüler

Positives Feedback gab es auch für die zahlreichen, praxisorientierten Aktivitäten und Lehrausflüge der PTS-Lehrerinnen Helga Schön und Astrid Denk mit den 17 Poly-Schülern:

In der Kremser Bezirksstelle der Wirtschaftskammer folgten die Schüler einem Vortrag von Bezirksstellenleiter Holger Lang-Zmeck zu Lehrberufen und zum Lehrstellenangebot im Raum Krems. Weiters standen Schnuppertage in heimischen Betrieben auf dem Programm. Bei einem Besuch im Haus der Geschichte in St. Pölten nahm die PTS-Klasse an einem Workshop und einer Diskussion zum Thema „Demokratie“ teil.