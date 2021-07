Nicht nur die Gemeinden Gföhl und Jaidhof arbeiten gut zusammen – auch die beiden Feuerwehren sind seit Jahrzehnten in guter Zusammenarbeit verbunden.

So absolvierten je zwei Mitglieder der FF Gföhl und der FF Jaidhof am Sonntag, 27. Juni, die Ausbildungsprüfung Atemschutz in der Stufe Bronze. Die Ausbildung erfolgte im Feuerwehrhaus Gföhl, wo auch die Abnahme stattfand.

Worum es bei der Ausbildungsprüfung Atemschutz geht: Die Prüfung dient zur Vertiefung und Erhaltung der Kenntnisse für den Atemschutzeinsatz und ist deshalb eine wichtige Voraussetzung für einen reibungslosen Einsatzverlauf.

Eine Gruppe setzt sich aus vier Mitgliedern – einem Gruppenkommandanten und drei Mitgliedern des Atemschutztrupps – zusammen. Die Prüfung erfolgt in vier Stationen: dem Ausrüsten, der Personensuche, dem Löschangriff über eine Hindernisstrecke und der Gerätekunde. Die Ausbildungsprüfung wird in den Stufen Bronze, Silber und Gold abgelegt. Je nach Stufe erhöhen sich die Anforderungen an die Gruppe. Das Prüfungskomitee bestand aus dem Hauptprüfer Josef Schrabauer und den Prüfern Johann Blauensteiner und Gregor Hacker. Es bescheinigte den Prüflingen eine tadellose und fehlerfreie Leistung.

Birgit Wutzl erste UA- Atemschutz-Absolventin

Angetreten sind von der FF Jaidhof Kommandant Christian Gruber und Birgit Wutzl, die damit die ersten Atemschutz-Absolventen ihrer Feuerwehr sind. Birgit Wutzl ist darüber hinaus die erste Frau im Unterabschnitt (UA) Gföhl, die sich dieser Herausforderung gestellt hat. Seitens der FF Gföhl absolvierten Georg Riegler und Philipp Völker die Prüfung. Mit diesen beiden haben bisher 18 Mitglieder der Feuerwehr der Stadt Gföhl diese Ausbildungsprüfung absolviert (vier in Gold, sechs in Silber und acht in Bronze).

Bezirksfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Engelbert Mistelbauer gab seiner Freude darüber Ausdruck, dass nach der Pandemie wieder verstärkt in die Ausbildung investiert werden kann, lobte die Leistung der Gruppe und überreichte die verdienten Abzeichen.

Dank und Lob für heimische Feuerwehren

Abschnittsfeuerwehrkommandant Ernst Feichtinger berichtete, dass mit Jaidhof nun 14 der 35 Feuerwehren des Abschnitts Gföhl die Ausbildungsprüfung Atemschutz absolviert haben. Kommandant Gerald Riegler (FF Gföhl) dankte dem Ausbildungsteam unter der Leitung seines Stellvertreters Gottfried Gießrigl, der von Andreas Heinreichsberger unterstützt wurde.

Die Bürgermeister Ludmilla Etzenberger (Gföhl) und Franz Aschauer (Jaidhof) lobten die gemeinde- und feuerwehrübergreifende Zusammenarbeit und gratulierten den Absolventen zu ihren Leistungen.