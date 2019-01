Nach Unfall und Reanimation: 83-Jährige starb im Spital .

Nach einem Autounfall in Gföhl (Bezirk Krems-Land) am Donnerstag der Vorwoche ist eine 83-Jährige am Mittwoch im Krankenhaus Krems gestorben, teilte die Landespolizeidirektion in einer Aussendung mit.