Seit 40 Jahren ist der aus Krems stammende Johann Jurcsa Lehrer, 39 Jahre lang arbeitete er an der Mittelschule in Gföhl. Er wirkte unter acht Schulleitern. Nun tritt der 61-Jährige mit Ende des Schuljahres sein Freijahr an, um anschließend in die wohlverdiente Pension zu gleiten. Grund genug für einen Rückblick auf ein prägendes Lehrerleben:

Im Jahr 1983 trat er seinen Dienst in der damaligen Hauptschule Gföhl an. Er übernahm gleich in seinem ersten Schuljahr die Funktion als Klassenvorstand. 1990 gründete er mit seiner Ehefrau Brigitte Jurcsa, ebenfalls Sportlehrerin, unter dem Dach der Sportunion Krems die Showgruppe „Emotion Drop.art“, welche mit talentierten Schülern der Sporthauptschule Gföhl fast 25 Jahre aktiv bleibt. Die Gruppe wird mit ihren Tanz-, Akrobatik- und Feuershows mit annähernd 400 Engagements in ganz Österreich bekannt. 2001 strukturiert Jurcsa als Koordinator für den Sportschwerpunkt die Schule neu.

Strukturierung brachte viele sportliche Erfolge

Das „Schulsportprofil“, ein Leitfaden für den Sportunterricht, wird erstellt, der Trainingsplan detailliert formuliert. Die Neustrukturierung erhöht die sportspezifische Effizienz nachhaltig, was sich an den Erfolgen widerspiegelt: Mehrmalige Teilnahmen an Bundesmeisterschaften in der Leichtathletik, im Crosslauf und im Handball begeistern Kinder, Lehrer und Eltern.

Johann Jurcsa motivierte zahlreiche Schüler-Generationen zur Bewegung. privat

Neben der sportlichen Leistungssteigerung wird auf eine vielseitige Sportausbildung der Schüler Wert gelegt. Der Schwerpunkt „Tanzen“ gewinnt bei den Mädchen immer mehr an Bedeutung. Zu den Sommer- und Wintersportwochen gesellen sich Trainingslager und Sporttage: Schwimmen, Surfen, Segeln, Reiten, Mountainbiken, Bergwandern, Skifahren und Snowboarden werden angeboten. Durch das umfangreiche Sportangebot verdoppelten sich die Anmeldungen für den Sportzweig am Schulstandort Gföhl.

Im Jahr 2012 gründete Jurcsa die Handballunion Gföhl – abermals als Sektion der Sportunion Krems. Der Lehrer war bis dahin selbst schon als Handballtrainer aktiv und hatte 23 Landesmeister- und zwei Vizestaatsmeistertitel in der Tasche. 2013 wurde er zum Handball-Landesreferenten in NÖ ernannt und koordiniert in dieser Funktion bis heute pro Jahr rund 120 Mannschaften.

Sieben Mal wird der Sport-Mittelschule Gföhl die Auszeichnung für die sport- und bewegungsfreundlichste Schule des Landes NÖ verliehen. Bei all seinen Ideen und seinem Wirken stand vor allem seine Frau Brigitte, die seit 1986 ebenfalls an der Schule in der Jaidhofergasse in Gföhl unterrichtet, tatkräftigst an seiner Seite: „Wir waren einfach ein tolles Team“, meint Johann Jurcsa zufrieden.

Ein weiterer Wegbegleiter ist Emmerich Eder: Der langjährige Präsident der Sportunion Krems und ehemalige Lehrer an der PÄDAK (heute: KPH Krems) unterrichtete Johann und Brigitte Jurcsa persönlich: „Ich habe Anfang der 1980-er Jahre die Fachdidaktik im Bereich Sport für Hauptschullehrer neu erstellt – Johann und Brigitte waren damals zwei ganz brave Schüler von mir!“

Einen besonderen Konnex gibt es auch zum aktuellen Direktor der Mittelschule Gföhl, Mario Simlinger, der selbst von Jurcsa an der damaligen Hauptschule Gföhl unterrichtet wurde: „Kollege Jurcsa prägte den Sportzweig der Mittelschule Gföhl wie kaum ein anderer Lehrer. Durch seine Fittiche gingen sehr viele Schüler, die er mit seiner Art und Weise geprägt, begeistert und gefördert hat.“

Die Mittelschule Gföhl bietet den Schülern neben Sport auch den Öko-Zweig als Ausbildungsschwerpunkt an. Beide Zweige erfreuen sich regen Zuspruchs.