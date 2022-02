Trauer um Pädagogin

Ihren 95. Geburtstag hatte Katharina Redl am 24. Jänner noch in Fröhlichkeit gefeiert. Am 13. Februar schlief sie friedlich ein …

Den Lebensabend verbrachte Katharina Redl in ihrem Geburtsort Gföhl, wo sie noch bis vor Kurzem selbstständig ihren Haushalt führen konnte. Davor war sie ab 1948 die erste ausgebildete Religionslehrerin in Krems und übte diesen Beruf als Berufung durch 40 Jahre in der (Mädchen-)Hauptschule Krems, in der Fachschule der Englischen Fräulein und in der Fachschule in der Kremser Kaserne aus.

Mit vielen Schülerinnen und Schülern stand sie noch bis ins hohe Alter in regem Kontakt, für manche wurde sie zur mütterlichen Freundin und Ratgeberin. Neben der ehrenamtlichen Jungschararbeit in der Pfarre St. Veit sorgte sie viele Jahre für den Blumenschmuck in der Kremser Stadtpfarrkirche.

Das Requiem findet am Freitag, den 25. Februar, 14 Uhr, in der Pfarrkirche Gföhl statt, die Beisetzung anschließend auf dem Ortsfriedhof. Die Betstunde ist am Donnerstag, 24. Februar, 19 Uhr, in der Pfarrkirche Gföhl.

Adoptivtochter Veronika Kerschbaum würde sich über kurze Erinnerungsberichte von ehemaligen Schülern (Mail an vkerschbaum@web.de ) freuen.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden