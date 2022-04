Herberge gefunden: Ukrainer empfangen

Werbung

Die dreijährige Marharyta stürmt noch immer unter die Bank, wenn ein Auto vor dem Haus der Gastfamilie in der Kühberggasse vorbeifährt. Zu tief sitzt die Angst, dass aufs Haus geschossen wird oder wieder Bomben fallen.

Das Leben der Flüchtlingsfamilien, die bei Herta und Karl Taxpointner in Gföhl eine Bleibe gefunden haben, war vor dem Krieg völlig in Ordnung: Sie lebten in der rund 90 Kilometer von Odessa entfernten Stadt Mykolajiw. Oma Natalia Kamai und Mutter Yuliia Yefremkina waren Verkäuferinnen, Yuliia Osipchuk Juristin. Die Kinder besuchten den Kindergarten und die Schule. Die Väter waren als Handwerker und Wehrdiener tätig.

Am Morgen des 24. Februar änderte sich alles: Um fünf Uhr früh wurden die Familien durch Bombeneinschläge auf den nahegelegenen Militärflughafen aus dem Bett gerissen. Die Familien flohen aus der Stadt und nach dem Abschiednehmen von den Vätern weiter nach Polen. Die Familien versuchen – trotz Netzausfällen in der Ukraine – täglich Kontakt zu halten. Die Mütter schlugen sich mit ihren Kindern bis nach Warschau durch, von wo sie mit einem Neun-Sitzer nach Gföhl geholt wurden.

Die Schwestern Anna Yefremkina und Anastasiya Grassl sind vor fast 20 Jahren aus der Ukraine nach Gföhl gekommen und hier als Heimhilfe und Pflegeassistentin tätig. Mit Unterstützung von Elisabeth und Leopold Ganser sowie der Familie Taxpointner konnten die Freunde und Familienangehörigen der Schwestern in Gföhl untergebracht werden.

Die Kinder schaffen es schon, sich mit einigen Worten auf Deutsch zu verständigen. Großes Lob gibt es für die VS Gföhl, an welcher der junge Andrej bereits Aufnahme gefunden hat: Obwohl das Lehrpersonal kein Ukrainisch oder Russisch spricht, wurden für die Flüchtlingskinder Lehrbücher und Unterrichtsmöglichkeiten an der Schule organisiert.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.