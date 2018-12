Für die vier Zuhörer (unter ihnen Altbürgermeister Karl Simlinger) im Sitzungssaal des Gföhler Gemeindeamtes bot die Budgetsitzung beste Unterhaltung. Hauptsächlich dafür verantwortlich: Oppositions-Wortführer Siegfried König (Liste König) und die FPÖ, die sich wie ein Herz und eine Seele präsentierten. Kein Wunder also auch, dass beide den Voranschlag für 2019 ablehnten.

„Was du sagst, ist abenteuerlich“

Bürgermeisterin Ludmilla Etzenbergers (ÖVP) abschließende Worte zum Budget, dass es in Gföhl alles gebe, was es zum täglichen Leben brauche und, dass man versucht habe, im Sinne der Weiterentwicklung dennoch sparsam zu budgetieren, hielt König anschließend nicht auf, den Voranschlag und den mittelfristigen Finanzplan in seinen einzelnen Punkten zu zerpflügen.

Siegfried König lieferte sich ein Privatduell mit Bürgermeisterin Ludmilla Etzenberger ... | Kalchhauser

„Was du sagst, ist abenteuerlich“, „der mittelfristige Finanzplan ist ein Märchenbuch“ und „in welcher Stadt lebst du?“ waren nur drei der bissigen Kommentare, die König gegen Etzenberger richtete.

Was folgte, waren unzählige Fragen des Einzelkämpfers an die Bürgermeisterin. Etzenberger ließ die Show über sich ergehen und gab keine unmittelbaren Antworten. Erst am Ende des König-Auftritts und der ihn unterstützenden Worte von FPÖ-Mandatar Erich Starkl brach sie ihr Schweigen: „Wenn ihr im Vorfeld eure Fragen mit mir besprecht, können wir die einzelnen Punkte erörtern.“

Das reichte König nicht. Weil „Feuer am Dach“ sei, stellte er den kuriosen Abänderungsantrag, das Gehalt der gewählten Mandatare für das Jahr 2019 von 167.000 auf 0 Euro einzufrieren.

... die wollte bei der Show des Einzelkämpfers aber nicht mitspielen und blieb weitestgehend ruhig. | Kalchhauser

„Das ist doch gesetzlich vorgegeben!“, warf Etzenberger ein. „Stimmt nicht, nur dein Gehalt ist fix“, entgegnete König. Wie sich herausstellte, keine richtige Aussage des Oppositionellen. Laut Gesetzestext müssen auch Gemeinderäte bestimmte Entschädigungen beziehen. Nichtsdestotrotz stimmten Benjamin Veigel (Grüne), FPÖ und König für den Antrag, SPÖ und ÖVP schmetterten ihn aber ab und bestätigten ihrerseits mit Unterstützung von Veigel den Gesamtvoranschlag von knapp über 9 Millionen Euro.

Der Schuldenstand der Stadt Gföhl soll mit Jahresende 2019 knapp 12,1 Millionen Euro betragen. „Damit haben wir eine Pro-Kopf-Verschuldung von 3.196 Euro“, gab König zu bedenken und legte nach: „Wir haben 139 Prozent Schulden zu den Gesamteinnahmen. In unserer Nachbargemeinde Jaidhof sind es nur 16 Prozent.“