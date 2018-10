„Es rechnet sich nicht mehr“, sagt Ingrid Tiefenbacher (Ingrid´s Nähstüberl), die seit zwei Jahren in der Pollhammerstraße 9 in Gföhl als Postpartner agiert.

„Ich habe am 31. August gekündigt, sollte es zu keiner zwischenzeitlichen Einigung kommen, sperre ich mit 30. November zu“, so Tiefenbacher. Sie hofft, „dass die zugesagten Provisionszahlungen in der seinerzeit besprochenen Höhe doch noch eintreffen.“

Ortschefin: „Mir ist ein lebendiger Ortskern sehr wichtig“

Von der Schließung wären zwei Arbeitsplätze betroffen. „Die beiden Damen arbeiten sehr kompetent und kundenorientiert“, bedauert Tiefenbacher deren wohl unvermeidbare Kündigung.

Für Bürgermeisterin Ludmilla Etzenberger kommt die Schließung überraschend. „Mir ist ein lebendiger Ortskern sehr wichtig. Da gehören Nahversorgung, Ärzte, Apotheke und Post dazu. Sollte Frau Tiefenbacher tatsächlich zusperren, hoffe ich, dass ein neuer guter Standort für den Postpartner gefunden wird.“

Post-Sprecher David Weichselbaum bestätigt das Auslaufen des Vertrages mit Ende November. „Wir konnten aber schon einen geeigneten Nachfolger finden und werden für einen nahtlosen Übergang sorgen“, versichert Weichselbaum. Der Name des neuen Postpartners, er dürfte in Zentrumsnähe eta-bliert sein, wird zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht.