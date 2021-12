Prozess: Lagerfeuer mit Spiritus verletzte zwei Teenager

Mit Freunden am Lagerfeuer wollte eine 16-Jährige aus dem Bezirk Krems am 6. Juni dieses Jahres ihren 16. Geburtstag feiern. Nieselregen verhinderte zunächst, dass das Feuer in Gang kam. Das Geburtstagskind holte den Onkel zu Hilfe. Der 39-Jährige brachte mit einer Verschlusskappe voll Brandbeschleuniger nur ein kurzes Auflodern zustande, deshalb goss er aus der Spiritusflasche nach.

„Wir saßen rund um die Feuerstelle, plötzlich schoss eine Riesenstichflamme empor“, erinnerte sich ein Jugendlicher im Zeugenstand an den Schreckensmoment. Dramatische Szenen folgten: Eine 16-Jährige, deren Kleidung brannte, wälzte sich am Boden, um die Flammen zu ersticken. Der Teenager erlitt Verbrennungen zweiten und dritten Grades im Gesicht, am Oberkörper, an Händen und Oberschenkeln. Auch ein Kochlehrling (16) erlitt Verbrennungen an beiden Händen.

Der geständige 39-Jährige wurde zu acht Monaten bedingt, 2.160 € Geldstrafe und Schmerzensgeldzahlungen an die Opfer verurteilt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.