B 37-Ausbau: Es geht ums Geld

Das Waldviertel ist und bleibt das einzige Viertel ohne Autobahn. Da große Gebiete mit der Bahn nicht erschlossen sind, ist die Straße alternativlos – so in der Region Gföhl und Rastenfeld. War die B 37 als Lebensader zu ihrer Eröffnung eine Errungenschaft, wird sie auch kritisiert. Die NÖN hat Gerhard Fichtinger, Pressereferent des NÖ Straßendienstes, zu Bauvorhaben und Problemabschnitten befragt.

Krems Anzeige Rauchfrei mit der ÖGK

NÖN: Wie hat sich das Verkehrsaufkommen auf der B 37 entwickelt und wie ist der Ausbau dieser Landesstraße allgemein zu beurteilen?

Gerhard Fichtinger: Die B 37 ist im Vergleich mit anderen, stärker frequentierten Straßen – beispielsweise im Wiener Umland – überdurchschnittlich gut ausgebaut. Das Land NÖ legte im Laufe der letzten Jahre einen Schwerpunkt bei den Ausbaumaßnahmen aufs Straßennetz im Waldviertel, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Das Verkehrsaufkommen auf der B 37 ist bis ins Jahr 2015 stetig gestiegen, seither aber auf gleichem Niveau geblieben. Die Achse ist keine Transitroute, hier findet hauptsächlich Quell- und Zielverkehr statt. Ausländische Lkw umfahren das Waldviertel und nutzen die Autobahnen im Weinviertel, um nach Wien zu kommen. Die aktuellen Verkehrszahlen liegen in Krems bei etwa 23.000 Fahrzeugen pro Tag, in Gföhl bei 11.500. Bei Sperkental werden täglich 7.900 Fahrzeuge gezählt und in Rastenfeld-Friedersbach 9.000. Die Zahlen sind aufs Vor-Pandemie-Niveau zurückgekehrt.

NÖN: Der Sicherheitsausbau des Streckenabschnitts Gneixendorfer Berg im Vorjahr erhielt viel Lob. Gibt es konkrete Ausbauvorhaben im Bereich Gföhl und Rastenfeld?

Fichtinger: Wir starten 2022 mit Vorarbeiten für den niveaufreien Ausbau der Kreuzung zum Betriebsgebiet Rastenfeld. Diese Kreuzung wird 2023 eine Unterführung erhalten, 2024 wird eine 2 + 1 Spurzulegung bis zur Anschlussstelle Rastenberg vorgenommen. Dafür werden rund sechs Millionen Euro investiert.

NÖN: Viel Kritik gibt es für den Abschnitt am Gföhler Berg. Die teilweise engen Kurven mit fahrbahnnahen Felswänden wurden nie entschärft. Eine zusätzliche Spur bergwärts würde aus der Sicht der Polizei die Sicherheit erhöhen. Werden dort Maßnahmen gesetzt?

Fichtinger: Mit der Section Control wurde die Verkehrssicherheit am Gföhler Berg entscheidend verbessert. Ein Ausbau dort hat keine Priorität, da der Komfort- und Zeitgewinn marginal wäre. Aus verkehrstechnischer Sicht sind die Kurven „okay“ – 2022 wird auf rund 600 Meter Länge der Belag erneuert. Eine zusätzliche Spur könnte nur durch Grabungen in den Berg errichtet werden, was enorme Kosten und großen Bodenverbrauch verursacht.

NÖN: Würde die Straße heute neu gebaut werden, würde sie am Gföhler Berg auf der gleichen Trasse verlaufen?

Fichtinger: Straßenplanungen sind immer an den aktuellen technischen und rechtlichen Vorschriften auszurichten. Heute würde man vielleicht die Linienführung ein wenig vorteilhafter ausführen.

NÖN: Wann können die Pendler mit einem Ausbau des Gföhler Bergs rechnen?

Fichtinger: Für einen Ausbau des Gföhler Berges gibt es derzeit keine Planungen.

NÖN: Die Umfahrung bei Gföhl ist eine der letzten zweispurigen Abschnitte der B 37. Die kurzen Überholspuren vor und nach diesem Abschnitt verursachen bei den Autofahrern aus der Sicht der Polizei einen gewissen „Überholdruck“. Werden diese verlängert?

Fichtinger: Eine Verlängerung der Überholspur von der OMV-Tankstelle wäre nur bis zur Garser Brücke und mit enormem Kostenaufwand möglich. Der NÖ Straßendienst bemüht sich, den „Überholdruck“ durch Schilder zu vermeiden. Eine Spurzulegung zwischen den Anschlussstellen Gföhl-Mitte und Jaidhof ist aufgrund der zu kurzen Distanz nicht möglich.

NÖN: 2020 wurde bei Jaidhof in die Rampe und den nach wie vor zu kurzen Beschleunigungsstreifen investiert. Bei viel Verkehr müssen Autofahrer trotzdem anhalten. Warum wurde die Rampe nicht an der Nordwestseite der Jaidhofer Brücke neu errichtet und beispielsweise die Eisengrabener Kreuzung in diese Anschlussstelle integriert?

Fichtinger: Ein solcher Schritt wäre sehr komplex, kostenintensiv und mit großem Bodenverbrauch verbunden. Die Frage ist, wie viele Autos dort tatsächlich nach Zwettl auffahren – und das sind nicht so viele.

NÖN: Stichwort Reitterner Kreuzung: Diese ist als Unfallhäufungsstelle markiert. An der Kreuzung zum Betriebsgebiet Rastenfeld sind um rund 3.000 Fahrzeuge täglich weniger unterwegs. Trotzdem wird dort niveaufrei ausgebaut und in Reittern nicht – warum?

Fichtinger: Der Ausbau in Rastenfeld ist aus Sicherheitsgründen dringend notwendig – dort kommt es mit den bis zu 400 auffahrenden Lastwägen pro Tag regelmäßig zu gefährlichen Situationen. An der Reitterner Kreuzung, von der Behörde derzeit nicht als Unfallhäufungsstelle ausgewiesen, werden Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit untersucht.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden