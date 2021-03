Hinsichtlich des Ausbaus der bestehenden Trasse der B 37 gibt es von vielen Seiten lange Wunschlisten, die nicht zuletzt aufgrund des endgültigen Aus der Waldviertel-Autobahn nicht kürzer geworden sind.

Das Projekt, das heuer realisiert wird und zur Erhöhung der Verkehrssicherheit beitragen soll, ist die Mitteltrennung am Gneixendorfer Berg. Auch die Planungen für die Niveaufreimachung der Anschlussstelle Gneixendorf-Süd laufen bereits auf Hochtouren. Dieses Projekt kommt voraussichtlich 2024 zur Umsetzung. In der Region Gföhl wird ebenfalls punktuell in Sicherheitsausbauten investiert.

Im Laufe der letzten Jahre konnten durch Spurzulegungen, den Ausbau der Anschlussstelle Gföhl-Ost und die Inbetriebnahme der Section Control am Gföhler Berg samt Installation der Flapper zur Verdeutlichung der Linienführung einige gefährliche Stellen entschärft werden.

Dies ist auch in Zahlen messbar: Die FF Gföhl ist seit 2002 zu 370 Unfällen auf der B 37 ausgerückt. Die Anzahl und die Schwere der Unfälle konnte mitunter durch die gesetzten Maßnahmen nach 2010, das mit 29 Unfall-Einsätzen ein Jahr mit Negativ-Rekord war, tatsächlich nach unten gedrückt werden. Mit nur zwölf Unfällen war 2013 das Jahr mit den bisher wenigsten Einsätzen. Im Bereich Gföhl werden aktuell täglich rund 11.800 Fahrzeuge gezählt. Diese Anzahl kommt mitunter durch die Zubringerstrecken L76 aus Lichtenau und Ottenschlag, die B 32 aus Krumau am Kamp und Pölla sowie die L 57 aus Gars am Kamp zustande.

Dreispuriger Ausbau der B37 bei Rastenfeld

Als nächste Maßnahme in der Region wird im kommenden Jahr der Ausbau des rund 1,5 Kilometer langen Abschnitts zwischen Rastenfeld und Rastenberg auf drei Spuren in Angriff genommen. Mit der Spurzulegung erhält die Kreuzung zum Betriebsgebiet in Rastenfeld eine Unterführung und wird niveaufrei ausgebaut, die derzeitige Geschwindigkeitsbeschränkung mit 70 Kilometer pro Stunde entfällt. Die Bauarbeiten sollen 2023 abgeschlossen sein. Dieser Streckenabschnitt wird täglich von etwas mehr als 8.000 Fahrzeugen passiert.

Viele Wünsche der Pendler bleiben offen

Weitere Maßnahmen werden laufend evaluiert, stehen aktuell aber nicht auf dem Umsetzungskatalog. So bleibt beispielsweise am Gföhler Berg eine durchgehende „Kriechspur“ anstelle der vorhandenen Haltebuchten für landwirtschaftliche Fahrzeuge weiterhin ein Punkt auf der Wunschliste der Bevölkerung.

Auch ein durchgängiger dreispuriger Ausbau der Umfahrung Gföhl bis nach der Reitterner Kreuzung, an der sich im Jaidhofer Betriebsgebiet unter anderem eine Tankstelle ansiedeln wird, kommt vorerst nicht. Gerhard Fichtinger, Pressereferent des NÖ Straßendienstes, erläutert, dass an diesem Teilstück der B 37 der Ausbau verkehrstechnisch aufgrund zu kurzer Abstände zwischen den Anschlussstellen nicht möglich sei. Die seit Jahren immer wieder genannte Anregung, die Anzahl der Kreuzungen zu reduzieren – beispielsweise die Eisengrabener Kreuzung mit der Anschlussstelle Gföhl-West/Jaidhof zusammenzuführen – wird ebenfalls nicht aufgegriffen. Als Gefahrenquelle werden auch einige relativ kurze Überholmöglichkeiten von teilweise nur knapp 1.000 Meter gesehen, die ein Mitgrund für Fahrmanöver mit höheren Geschwindigkeiten sind.

Regionale Politik für mehr Verkehrssicherheit

Die regionale Politik ist sich einig: Jede Investition, die zur Erhöhung der Sicherheit der Straßenverbindung dient, wird begrüßt. Die Ansätze sind aber verschieden. Bürgermeister Franz Aschauer (ÖVP, Jaidhof) ist mit dem vorhandenen dreispurigen Ausbau der B37 bis Gföhl zufrieden. Auch Stadtchefin Ludmilla Etzenberger (ÖVP, Gföhl) sieht die B37 mit gleich drei Anschlussstellen für die Stadt Gföhl als sehr gute Verkehrsanbindung an. Sie versichert, „dass alles, was innerstädtisch und in den Katastralgemeinden zu Erhöhung der Verkehrssicherheit für Autofahrer und Fußgänger getan werden kann, in laufender Zusammenarbeit mit der NÖ Straßenbauabteilung durchgeführt wird. Die Gemeinde wird dabei durch das Land NÖ unterstützt.“

Stadtrat Günter Steindl (SPÖ) sieht die Straße ebenfalls gut ausgebaut, könnte sich zur Erhöhung der Verkehrssicherheit in den Pendlerzeiten am Morgen und am Abend aber auch zeitlich beschränkte Fahrverbote für landwirtschaftliche Fahrzeuge vorstellen, da es im Zusammenhang mit den großen Geschwindigkeitsunterschieden des Pendlerverkehrs und der Traktoren „immer wieder zu gefährlichen Situationen kommt“. Weiters fordert die SPÖ Gföhl bereits seit 15 Jahren Lärmschutzmaßnahmen entlang der Gföhler Umfahrung.

Für Stadtrat Erich Starkl (FPÖ) gehen die gesetzten Maßnahmen nicht weit genug: „Für die B 37 fehlt eine Vision. Solange man keine umfangreichen Ausbauschritte setzt und weiterhin nur punktuell nachjustiert, wird es immer wieder zu schweren Unfällen kommen. Aktuell experimentiert man mit dem Leben der Autofahrer! Es ist den Mitgliedern der Feuerwehr und der Rettung nicht zumutbar, andauernd zu schweren Unfällen ausrücken zu müssen.“

Starkl argumentiert, dass die Streckenführung der B 37 an manchen Stellen generell diskutiert werden müsse und auch ein vierspuriger Ausbau kein Tabu sein dürfe: „Verkehrssicherheit und eine gute Infrastruktur für die Wirtschaft haben oberste Priorität. Da wir keine Bahn haben, ist die Straße alternativlos. Wir haben immer wieder gesehen, dass nur ein ordentlicher Ausbau von wichtigen Straßenverbindungen mit Mitteltrennungen die Unfallhäufigkeit nachhaltig reduziert.“