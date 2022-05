Gföhl: Riesige Freude über neues Feuerwehr-Fahrzeug

Werbung

„Die einzig wahrhaft Glücklichen unter uns werden diejenigen sein, die den Weg zum Dienst an anderen gesucht und gefunden haben.“

Freiwillige sind unverzichtbar

Mit diesem Zitat von Albert Schweitzer betonte Landtagsabgeordneter Josef Edlinger in seiner Rede bei der Segnung des neuen Hilfeleistungsfahrzeugs (HLFA 3) der Freiwilligen Feuerwehr Gföhl die Wichtigkeit des Freiwilligenwesens in Niederösterreich. Kommandant Gerald Riegler begrüßte die Ehrengäste, FF-Mitglieder und Gäste und führte durchs Programm.

Fahrzeug ist Gustostückerl

Der FF-Chef warb in seinen Worten auch dafür, Mitglied zu werden: "Dazu ist manc nie zu jung oder zu alt!“ Sein Vorgänger, Ehrenbrandrat Josef Schübl, ließ den Anschaffungsprozess des neuen HLFA 3 Revue passieren. Beim Fahrzeug, für das 434.000 Euro ausgegeben wurden, handelt es sich um einen 18 Tonnen schweren MAN-Lkw mit Allradantrieb, 340 PS und 4.000 Liter Wassertank.

Menschen stehen im Zentrum

Der Beschluss zur Anschaffung fiel nicht nur innerhalb der Feuerwehr einstimmig. Auch im Gemeinderat herrschte Einmütigkeit beim Beschluss der Investition. Bürgermeisterin Ludmilla Etzenberger und Landesfeuerwehrkommandant-Stv. Martin Boyer hoben die Wichtigkeit des Freiwilligenwesens, der Kameradschaft und der Gemeinschaft innerhalb der Feuerwehr hervor: „Die beste Ausrüstung wäre ohne Mensch und Mannschaft nichts.“

Stadtpfarrer in luftigen Höhen

Stadtpfarrer Aby Joseph Mannoor nahm im Anschluss an die Festreden die Segnung des neuen Fahrzeugs vor und wünschte den FF-Kameraden, „von jedem Einsatz gesund wieder nach Hause zu kommen“. Er ließ es sich im Anschluss an den offiziellen Teil auch nicht nehmen, mit der Drehleiter der FF Gföhl einen Blick aus luftigen Höhen auf die Stadt zu machen – zumal er für den Festakt ja sonniges Wetter „bestellt“ hatte.

Zahlreiche interessierte Gäste

Die Segnung des neuen HLFA3 war der Höhepunkt des Tages der offenen Tür der Gföhler Florianis, an dem sich auch die Feuerwehrjugend präsentierte. Der Einladung auf das Feuerwehr-Gelände in der Gföhler Bergstraße folgten unter anderem auch die Nachbarbürgermeister Eva Schachinger (St. Leonhard/Hw.), Franz Aschauer (Jaidhof) und Josef Graf (Krumau am Kamp). Neben zahlreichen Vertretern des FF-Abschnitts und der örtlichen Wirtschaft und Schulen waren auch der Kommandant der Polizeiinspektion Gföhl, Alfred Doppler, und Rotkreuz-Ortsstellenleiter Daniel Simlinger anwesend.

