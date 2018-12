Das „Hilfsprojekt für vergessene Menschen in Rumnänien“, das der Gföhler Georg Jachan gemeinsam mit seinen Freunden Melanie und Valentin Hübner gestartet hat, erfordert nach wie vor den vollen Einsatz der Helfer.

„Derzeit versorgen wir im Raum Arad rund 300 Familien in Not, darunter mehr als 1000 Kinder, eine Unzahl obdachloser Menschen und zwei Altenheime mit 160 Menschen.“ Da Ende November hier noch immer Kinder barfuß unterwegs sind, werden wöchentlich Hilfsgüter aus Gföhl abgeschickt. „Wir helfen mit dem Notwendigsten, wie Bekleidung, Schuhen, Lebensmittel, etc.“, so Jachan.

Für die meisten Familien ist eine tägliche Mahlzeit nichts Selbstverständliches. Ein Festessen zu Weihnachten, wenn überhaupt, besteht meist aus Kartoffeln, Polenta und Brot. „Deshalb sammeln wir haltbare Lebensmittel aller Art im Bananenkarton“, so Jachan.

Abgabetermine stehen fest

Gebraucht werden auch Reis, Nudeln, Zucker, getrocknete Hülsenfrüchte, Fleisch-, Fisch- und Gemüsekonserven, sowie Salami und Speck (vakuumiert), Marmelade und vieles mehr. Abgabetermine sind am kommenden Freitag, 7., und am 14. Dezember in der Seilergasse 17 in 3542 Gföhl. „Schon ab dem 15. Dezember wollen wir verteilen“.

Auch Sachspenden, wie saubere Bekleidung (die meisten Menschen, die versorgt werden, haben keine Möglichkeit zum Wäsche waschen!), Schuhe, Babysachen und Windeln sind zu den obigen Abgabeterminen möglich (gegebenenfalls telefonische Rücksprache unter 0699/17809529).

Auch mit Geldspenden kann geholfen werden: Konto der Pfarre Gföhl, IBAN: AT71 2027 2000 0071 9955, BIC: SPZWAT21XXX. Detailauskünfte geben auch Polizei und Stadtgemeinde Gföhl.