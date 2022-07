Schachgruppe aktiv: Mannschafts-Meisterschaften im Herbst

Werbung

„Schach Matt!“ heißt es jeden Montag um 19 Uhr im Gasthaus Braun, wenn sich die aktuell 13 Spieler der „Schachgruppe Gföhl“ zum Training treffen.

Die Schachgruppe Gföhl ist Teil der Schachvereinigung Krems / voestalpine Krems und stellt dort zwei eigene Mannschaften. Bester Spieler in der Ligamannschaft ist Hans-Peter Grohmann, der nach einjähriger gesundheitlicher „Zwangspause“ zurückkehren konnte.

Karl Fichtinger ist Mannschaftsführer für die Waldviertel-Liga, Günther Mühlmann für die erste Klasse Waldviertel. Franz Denk unterstützt als Organisator. Gemeinsam bereiten sich die Mitglieder bereits auf die Schach-Mannschaftsmeisterschaften vor, die voraussichtlich im Herbst beginnen.

Schach-Interessierte sind herzlich in der Gruppe willkommen: 0664/8388427. Die Generalversammlung findet am 22. Juli um 18 Uhr im Gasthaus Kargl in Jaidhof statt, wo auch schon mehrere Meisterschaftsspiele ausgetragen wurden.

