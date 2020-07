Ein Mitarbeiter des Gföhler Bauhofs ist mit dem Coronavirus infiziert. Der Mann dürfte sich im Umfeld der gesperrten Fleischerei Dachsberger in Gauderndorf (Bezirk Horn) angesteckt haben. Ein erster Coronatest seiner Arbeitskollegen fiel negativ aus, die Ergebnisse eines zweiten Tests vom Mittwoch, 22. Juli, liegen noch nicht vor. Alle Bauhofmitarbeiter stehen formell unter Quarantäne, ein vier Mann starkes Schlüsselpersonal darf mit Genehmigung der Behörde jedoch einen Notbetrieb aufrechterhalten. Bürgermeisterin Ludmilla Etzenberger sieht darin kein Risiko: "Die Personen arbeiten nicht zusammen und kommen auch nicht mit der Bevölkerung in Kontakt. Es war von ihnen auch niemand im Rathaus", betont sie, dass der Rathausbetrieb nicht beeinträchtigt sei.

Entwarnung gibt es indes in Schiltern. Hier hatte eine Frau, die am Montag, 20. Juli, Corona-positiv getestet worden ist, am Freitag, 17. Juli, den Heurigen Herndler besucht. Hausherr Herbert Herndler sperrte den Heurigen deswegen vorübergehend. Gattin Maria und Tochter Karin, die mit der Frau in Kontakt waren, absolvierten nun aber einen Coronatest, der bei Beiden negativ ausfiel. Schon heute, 23. Juli, kann der Heurigen wieder aufsperren. Der Familienbetrieb hat noch bis 26. geöffnet.