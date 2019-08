Eine „zweistufige Vorgangsweise“ in Sachen Informationspolitik über den massiven Schimmelauftritt auf der Baustelle der VS Gföhl haben die Oppositionsparteien vereinbart.

In einem Schreiben der Fraktionen SPÖ, FPÖ, Liste König und Gründe bilden sie eine Phalanx mit der schriftlichen Forderung nach einem Informationsabend. In einem Schreiben an die ÖVP-Bürgermeisterin Ludmilla Etzenberger, die zugleich auch Vorsitzende der mit der Nachbargemeinde Jaidhog gebildeten Volksschulgemeinde ist, verlangen sie eine „Informationsveranstaltung, die öffentlich anzukündigen ist“.

Beigezogen werden sollen nach dem Wunsch der vier Fraktionen auch Architekt Thomas Tauber, Eltern, Lehrer und Personal. Informiert werden soll über „die Problematik des Feuchtigkeitseintritts in die Schule sowie die Maßnahmen, welche zur Behebung des Schadens gesetzt wurden – inklusive einer Darlegung der Kosten und wer sie tragen muss.

Auch das einschlägige Gutachten soll der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Für die Veranstaltung setzt man der ÖVP-Mehrheit ein Ultimatum (spätestens mit 20. August), andernfalls werde man eine Sondersitzung des Gemeinderats beantragen.

Interessantes Detail am Rande: Die SPÖ lässt sich die Zustimmung zu letzterer offen, wie in einer Anmerkung zum der NÖN in Kopie vorliegenden Schreiben zu lesen ist.