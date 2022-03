Gföhler helfen ukrainischen Flüchtlingen im Heimatland

Täglich ums Leben zu fürchten, nicht zu wissen, ob Familienmitglieder wohlauf sind und wie es weiter geht – dieses schreckliche Kriegsszenario wurde für rund 44 Millionen Ukrainer traurige Realität. Manche sind nur mit dem Notwendigsten geflohen, Bargeldbehebungen an den ukrainischen Bankomaten wurden limitiert.

Das Team des „Vereins für weltweite Nothilfe“ unter der Leitung des Gföhlers Georg Jachan initiierte nur wenige Tage nach dem Einmarsch der russischen Truppen in die Ukraine eine Soforthilfsaktion. Die Ukraine ist den Aktivisten nicht neu: Seit 2018 organisieren sie Hilfsgütertransporte für die Menschen in der Stadt Hnutowe in der umkämpften Provinz Donezk und in Krasni Okni in der Südukraine, wo bereits damals Flüchtlinge aus der Ostukraine untergebracht waren. Weiters wurden in der Region Odessa der Umbau und die Sanierung eines Waisenhauses, Projekte zur Hilfe von Straßenkindern, ein Obdachlosenheim und ein Krankenhaus unterstützt.

Jachan und Helfer dürfen auf ukrainischen Boden

Um den Kriegsopfern zu helfen, wurden vom Verein zwei Hilfsgüter-Lkw von Arad in Rumänien, wo ebenfalls ein dauerhaftes Hilfsprojekt betrieben wird, in die Stadt Siret an der ukrainischen Grenze geschickt. Diese Stadt befindet sich nur rund 40 Kilometer vom Drei-Länder-Eck Rumänien-Ukraine-Moldawien entfernt. „Wir haben auch die Erlaubnis der rumänischen Behörden bekommen, nach Chernowitz in die Ukraine zu fahren“, so Georg Jachan, der nicht sicher war, ob das überhaupt noch möglich sein werde. Doch das Unterfangen gelang.

„Obwohl im Laufe der letzten Tage viele tausend Menschen nach Rumänien geflohen sind, harren viele Vertriebene auf der ukrainischen Seite der Grenze aus. Wir bringen aus Österreich Trinkwasser, Hygieneartikel aller Art, Müsliriegel, Decken und Schlafsäcke mit.“ Lebensmittel werden auch vor Ort gekauft, was aufgrund der geschlossenen Märkte und Geschäfte im Grenzgebiet allerdings nicht immer einfach ist.

Aktuell ist ein Sattelschlepper mit Sachspenden aus Gföhl bereits angekommen, einer aus Güssing – in Kooperation mit Pascal Violo vom Verein „Karawane der Menschlichkeit“ – ist bereits auf dem Weg. Ein neuer Abgabetermin für Sachspenden für die Kriegsflüchtlinge in Gföhl wird im Laufe der nächsten Wochen folgen.

Der Lkw der FF Imbach wird am Mittwoch Richtung Osten aufbrechen. Jachan bittet, nur das zu spenden, was wirklich angefordert wird und im Voraus zu melden, falls seine logistische Hilfe (Transport) benötigt wird. Die Aktionen können mit Spenden unter folgenden Bankdaten unterstützt werden: Konto AT95 3242 6000 0091 3863, lautend auf „Verein für weltweite Nothilfe“.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden