SPÖ gegen Rodungen im Park bei der Mittelschule

Die Initiative der Gföhler SPÖ für mehr Verkehrssicherheit im Stadtgebiet – mit der Kernforderung von Tempo 30 in der Kreuzgasse beim Kindergarten – erntete große Resonanz. SP-Stadtrat Günter Steindl macht sich dabei für ein generell neues Verkehrskonzept für die Stadt Gföhl stark.

Anlass ist die Errichtung einer neuen GEDESAG-Reihenhausanlage auf den ehemaligen „Redl-Baldt-Gründen“. Die Anlage grenzt im Süden an die Seilergasse, im Norden an den Park bei der Mittelschule. Dort ist der Bau einer zusätzlichen Zufahrtsstraße angedacht, die allerdings genau in den „Brennpunkt“ Kreuzgasse-Brunnkandlallee münden würde. Neben einer deutlichen Zunahme des Verkehrs in den angrenzenden Wohngassen würde diese Maßnahme auch die Rodung und die Verbauung von rund einem Drittel des Parks bei der Mittelschule bedeuten.

„Der SPÖ ist es wichtig, diese Grünoase im Stadtkern zu erhalten“, so Steindl. Gemeinsam mit dem zweiten anstehenden Bauprojekt auf dem „Liebenberger-Areal“ im Stadtzentrum rechnet er mit bis zu 120 zusätzlichen Pkws. „Wir begrüßen beide Bauprojekte, müssen aber schauen, den zusätzlich entstehenden Verkehr über die Hauptstraßen – beispielsweise über den Hauptplatz und die Zwettler Straße – abzuleiten und ein Durchfahren von Wohngebieten zu vermeiden“, unterstreicht Steindl. „Weiters fehlt ein gesamtes Konzept für die verkehrstechnische Weiterentwicklung der Stadt.“

Das Anliegen der SPÖ wurde bereits im Gföhler Stadtrat behandelt, wie Bürgermeisterin Ludmilla Etzenberger (ÖVP) bestätigt: „Wir haben um einen Verkehrs- und Mobilitätsplaner des Landes NÖ angesucht und warten aktuell auf einen Terminvorschlag.“ Was die Zufahrt zur neuen Reihenhaussiedlung auf Höhe der Brunnkandlallee betrifft, hält Etzenberger fest: „Die GEDESAG hat den Auftrag, sich die verkehrstechnische Erreichbarkeit der Anlage gut zu überlegen – in Abstimmung mit dem technischen Büro Wilhelm Seidl und dem Stadtrat werden wir in Folge eine vernünftige Lösung erarbeiten.“

