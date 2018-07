Einen Tag vor der Zeugnisverteilung fand im vollbesetzten Stadtsaal Gföhl die bereits traditionelle Sportlerehrung der Sportmittelschule Gföhl statt, bei der Sportkoordinator Johann Jurcsa durch das Programm führte.

Gemeinsam mit 120 Sportschülern, vielen interessierten Eltern, den Sportlehrern und Klassenvorständen wurde im Beisein von Bürgermeisterin Ludmilla Etzenberger und Schulleiter Josef Haas in Wort und Bild Rückschau auf das Schuljahr 2017/18 gehalten.

Rekord in der Geschichte der SMS Gföhl

Neben den unzähligen Aktivitäten (Sportwochen, Sporttage, Schulfest etc.) wurde besonderes Augenmerk auf die größten Erfolge der SMS Gföhl gelegt: 45 Bronze-, 84 Silber- und 128 Goldmedaillen im Fußball, Handball, Geräteturnen, Laufen, Schifahren und Snowboarden. Insgesamt wurden 403 Medaillen und Urkunden erkämpft. „Das ist neuer Rekord in der Geschichte der SMS Gföhl“, freut sich Sportkoordinator Johann Jurcsa.

Zu den hervorzuhebenden Erfolgen im Jahr 2017/18 zählt der Bezirksmeistertitel im Futsal Hallencup der Mädchen sowie im Fußball U15 der Burschen. Letztere schieden erst im Semifinale der NÖ Landesmeisterschaft aus und landeten auf dem respektablen fünften Gesamtrang. Übertroffen wurde diese Leistung allerdings durch den Gewinn des österreichischen Staatsmeistertitels im Fußball im Bewerb U14 männlich.

Aufhorchen ließen auch heuer die Mädchen und Burschen in der NÖ Landesmeisterschaft im Handball: Sie erreichten neun Mal das NÖ Landesfinale, gewannen dort ein Mal Bronze, drei Mal Silber und krönten sich sogar fünf Mal zum Landesmeister, wobei die Mädchen im Bewerb der Mittelstufe den Titel zum dritten Mal hintereinander gewinnen konnten und in all den drei Jahren ungeschlagen geblieben sind.

Erfolgreichste Schule im Bundesland NÖ

Mit zwei dritten Plätzen bei der österreichischen Bundes-Meisterschaft im Mini Handball Schulcup zeigten die Mädchen und Burschen der dritten Klassen auch bundesweit groß auf. Zählt man alle Platzierungen im Handball zusammen, so erweist sich die Sportschule Gföhl mit zehn Platzierungen unter den Top vier als die erfolgreichste Schule im Bundesland.

Last not least konnten sich die Mädchen im Showtanz bereits zum dritten Mal unter die besten Tanzgruppen Niederösterreichs mischen und ihr Können im Festspielhaus St. Pölten unter Beweis stellen.

Bei der Sportlerehrung wurden 47 besonders erfolgreiche Mädchen und Burschen mit einer Ehrenurkunde ausgezeichnet, die Handballunion Gföhl überreichte Eisgutscheine, gespendet von der Volksbank Gföhl. Vier Schülerinnen der vierten Klasse, Emelie Gföhler, Kerstin Berger, Luise Haneder und Elisa Simlinger, erhielten den Ehrenpokal der SMS Gföhl, da diese Mädchen in allen vier Schuljahren eine Ehrenurkunde für besondere sportliche Erfolge bekommen hatten.

Bürgermeisterin Ludmilla Etzenberger gratulierte dem Sportlehrerteam zum herausragenden Engagement für die Kinder und den Sportschülern zu ihren Erfolgen. Sportkoordinator Johann Jurcsa bedankte sich seinerseits bei Etzenberger für die umfassende Unterstützung der sportlichen Aktivitäten durch die Mittelschulgemeinde Gföhl.