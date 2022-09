Straßensperren und Umleitungen: Baustellensaison im Finale

Gleich mehrere „Lebensadern“ der Stadt Gföhl waren dieses Jahr von Bauarbeiten, Sperren und Umleitungen betroffen: Am längsten war die Langenloiser Straße aufgrund von Kanalbauarbeiten gesperrt. Beeinträchtigt waren aber auch die Zwettler Straße, der Hauptplatz und seit Kurzem auch die Garser Straße.

Nicht mehr aufschiebbare Kanalbauarbeiten, sowie Reparaturen und Anschlussarbeiten bei der EVN-Fernwärme, Kabelverlegungen für die Straßenbeleuchtung und Stromversorgung und die Erweiterung der Glasfaserinternet-Leitungen von A1 und Kabel Plus waren die Gründe für die Sperren der Stadteinfahrten von Ost und West sowie kurzfristig auch vom Zentrum am Hauptplatz. Kritik gab es an der mehrwöchigen Totalsperre der Langenloiser Straße. Zu den Stoßzeiten war auch am Nadelöhr Hauptplatz-Wurfenthal-straße zeitweise Geduld gefragt. Nichtsdestotrotz konnten die Bauarbeiten auf diesen neuralgischen Punkten zwischenzeitlich weitestgehend abgeschlossen werden.

Aktuell ist die nördliche Stadteinfahrt, Gföhl-Mitte, betroffen: Rund 11.500 Pendler werden täglich auf der Bundesstraße B 37 darauf hingewiesen, dass die Garser Straße umfahren werden muss. Dort wird der Fernwärmeanschluss für zwei Liegenschaften errichtet. Die Sperre wird laut Auskunft der Stadtgemeinde maximal bis 30. September notwendig sein.

In der Feldgasse, Missongasse und am Garser Steig werden die letzten Kabel für die Straßenbeleuchtung, A1 und Kabel Plus verlegt und alsbald mit der Straßengestaltung begonnen. Die dazugehörigen Sperren werden noch einige Wochen in Anspruch nehmen.

Auch in Obermeisling gibt es vor dem Winter noch eine Baustelle, aufgrund der eine teilweise Straßensperre notwendig sein wird: Entlang der Landesstraße L 7061, die Obermeisling mit Nöhagen verbindet, wird eine Steinmauer aufgestellt, um den Hang zu stabilisieren. Gleichzeitig werden der Regenwasserkanal verlegt und ein Gehsteig errichtet.

