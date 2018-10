Seit Jahren liegen Nachbarn in einem zu Gföhl gehörenden Dorf im Clinch. Nun gab es Handgreiflichkeiten.

Dass ihn ein Nachbar (55) bei der Fahrt mit einem unbeleuchteten Fahrzeug fotografierte, brachte am 4. Oktober einen 21-Jährigen so in Rage, dass er seinem Kontrahenten angeblich zuerst einen Stein nachwarf und den Mann dann auf dessen Grundstück tätlich angriff.

Das Opfer ließ sich die Blessuren im Spital bestätigen und zeigte den Vorfall an.

Die Auseinandersetzung ist eine weitere Folge einer Reihe von gegenseitigen Provokationen der benachbarten und verfeindeten Familien, die schon mehrmals zu Anzeigen führten.

Seitens der Polizei wurde die Anzeige bestätigt, die Ermittlungen seien im Gang.