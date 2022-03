Vom Waisenhaus zur Schule: Immer ein Ort für Kinder

Anlässlich des „60-jährigen Regierungs-Jubiläums Sr. Majestät des Kaisers Franz Josef I.“ (sic!) wurde schriftlich zur Eröffnung des Kaiserin-Elisabeth-Landeskinderheimes geladen. Das ehemalige Waisenhaus ist heute Teil des Campus der Mittelschule Gföhl.

Krems Anzeige Rauchfrei mit der ÖGK

Mit der Errichtung war der Wiener Architekt Viktor Postelberg betraut, der auch für den Bau der Synagoge in St. Pölten verantwortlich zeichnete. Die Errichtung (1906 bis 1908) war ein für das Waldviertel lange nachwirkender, wichtiger Schritt, um unter anderem die damals schreckliche Situation der Findelkinder zu verbessern, die oft als „Kostkinder“ aufs Land geschickt wurden. In die Region Obermeisling und Gföhl kamen häufig Kinder aus der Pfarre Alservorstadt aus Wien. Das Kostgeld für die kleinen Schützlinge war für die verarmte Landbevölkerung finanziell überlebensnotwendig.

Frau kassierte für ein ermordetes „Kostkind“

Über einen besonders grausamen Fall berichtete die „Kremser Zeitung“ am 19. Jänner 1907: Der Kleinhäuslerin Franziska Pichelhofer aus Thurnberg wurde der Mord am Sohn der in Wien lebenden Dienstmagd Margarete Conti nachgewiesen, der als „Kostkind“ aufs Land geschickt worden war. Pichelhofer hatte Kostgeld kassiert, hatte den neugeborenen Andreas Kamillo Conti aber ermordet und verscharrt.

Mit dem Waisenhaus sollte Kindern ohne Eltern eine Schulbildung und ein normales Leben ermöglicht werden. Maximilian Ritter von Gutmann stiftete dem Waisenhaus 100.000 Kronen (das wären heute rund 665.000 Euro). Für die Kinder waren eine landwirtschaftliche Vorschule und ein Wirtschaftshof eingerichtet.

Heute ist das Gebäude des ehemaligen Waisenhauses Teil der Mittelschule Gföhl, die zu den größten und modernst ausgestatteten im Bezirk Krems zählt. Neben der großen Sport- und Veranstaltungshalle verfügt das Areal über eine vor zwei Jahren komplett erneuerte Außensportanlage.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden