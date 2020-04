„Wir starten nach den Osterferien flächendeckend mit unserem Online-Unterricht – willst du dabei sein?“ Diese Einladung des Direktors der Neuen Mittelschule Gföhl, Mario Simlinger, kann ich nicht ablehnen. Die Lehrer im Haus in der Gföhler Jaidhofergasse zählten auch vor 25 Jahren, als ich selbst dort die Schulbank gedrückt habe, schon zu den technischen Pionieren: Damals arbeiteten wir allerdings auf 486er-Rechnern mit Monochrom-Bildschirmen und in MS DOS.

Das Internet und die Weiterentwicklung dieser Technik ermöglichen es nun, von zu Hause aus in einem virtuellen Klassenzimmer mit den Mitschülern zu lernen. Auf Initiative von Mario Simlinger und der eEducation-Landeskoordinatorin Ulrike Höbarth wurden die Kinder mit Laptops und Tablets ausgestattet, um allen die Teilnahme am „Unterricht 2.0“ zu ermöglichen. Wo es Probleme gab, wurden Laptops der Schule verliehen. Die Schulfächer Deutsch, Mathematik und Englisch werden in der NMS Gföhl nun flächendeckend über „MS Teams“ online unterrichtet.

Erste Stunde: Deutsch. Fachlehrer Jürgen Surböck überrascht die 3B-Klasse mit einem mysteriösen Video und einem vorbereiteten Quiz und präsentiert so Grammatik und Rechtschreibung auf eine sehr lebendige und mitreißende Weise. Beeindruckt bin ich, wie schnell die Kinder die neue Technik beherrschen – bin ich noch mit dem Ein- und Ausschalten des Mikrofons beschäftigt, sind die Kinder bereits in einem eifrigen Dialog. In der zweiten Stunde steht Mathematik auf meinem Stundenplan: Punkt- vor Strichrechnung lautet die Devise. Professor Clemens Döttl sorgt kurz für Schweißperlen auf meiner Stirn, als es heißt, 12,18 durch 0,32 zu dividieren – ohne Taschenrechner! Natürlich komme auch ich mit Stift und Papier auf die richtige Lösung 32,0625 – obgleich ich mich einigen sehr schnellen Rechenkaisern der 1B-Klasse geschlagen geben muss …

Fazit: Die gute Vorbereitung der Lehrer während der Osterferien sorgt für einen qualitativ sehr guten und multimedialen Unterricht – absolut top!