Nach dem Wachauer Volksfest ist die Wigwam-Party auf der Freilichtbühne Gföhlerwald am kommenden Samstag die nächste Großveranstaltung, die im Bezirk Krems steigt. Anfang der Woche bekam Veranstalter Helmut Preiser die Genehmigung für das Event, zu dem 2.500 Besucher zugelassen sind.

Für das In- und Outdoor-Fest gilt ein umfassendes Sicherheitskonzept, vorrangiges Einlasskriterium ist der Nachweis des 3G-Status (geimpft, genesen, getestet). Besucher müssen sich zudem registrieren. Das ist entweder über einen QR-Code, der bereits auf der Homepage und der Facebook-Seite des Veranstalters abrufbar ist und der auch am Einlass zur Verfügung stehen wird, oder mit einem Formular, das ebenfalls vor Ort aufliegen wird, möglich. Am gesamten Festgelände werden außerdem Desinfektionsmittelspender aufgestellt, das Barpersonal wird angewiesen, regelmäßig die Theken zu reinigen.

Sorgen vor Ansteckungsfällen hat Preiser nicht: „Wir werden in den Zelten Elemente offenlassen, damit es überall gut durchzieht. Generell muss man aber sagen, dass nirgends so streng kontrolliert wird wie in der Nachtgastronomie.“ Bezirkshauptmann Günter Stöger appelliert an die Besucher, vorsichtig zu sein, und sagt: „Wenn die entsprechenden Regelungen eingehalten werden, ist so ein Event möglich.“

Karten für die Wigwam-Party gibt es unter anderem in den Raiffeisenbanken in der Region Gföhl und unter www.wigwamparty2021.cortex-tickets.de/