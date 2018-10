Die Freiwillige Feuerwehr Gföhl feiert im Jahr 2018 ihre Gründung vor 150 Jahren. Ehrenkommandant Karl Braun hat zu diesem Jubiläum eine Dokumentation mit 324 Seiten und circa 690 Fotos verfasst, die im Rahmen der Jubiläumsfeier am 27. Oktober präsentiert werden wird.

Die älteste Organisation der Stadtgemeinde Gföhl wurde im Jahr 1868 von dem Notar Josef Pollhammer, der ein Jahr zuvor auch die Gründung der Sparkasse initiiert hatte, als „Turnfeuerwehr-Verein“ gegründet.

Ehrenkommandant Karl Braun | NOEN

Im handlichen Buch ist in 17 Kapiteln die wechselvolle Geschichte bis zur Gegenwart aufgezeichnet: So darf sich die FF Gföhl zu den Gründerfeuerwehren des 1869 entstandenen niederösterreichischen Landesfeuerwehrverbandes zählen und aus der im Jahre 1931 gegründeten Feuerwehrmusikkapelle hat sich der heutige Musikverein Gföhl entwickelt. Eine Reminiszenz ist dem Gründervater Josef Pollhammer gewidmet.

Die Tätigkeit von Karl Braun – er ist seit 1969 Mitglied der FF Gföhl und war zwischen 1991 und 2009 deren Kommandant – erfolgte zur Gänze unentgeltlich; hergestellt wurde das Buch im Druckhaus Schiner in Krems.

Zahlreiche Spender und Inserenten (Firmen und Private) sowie das Land Niederösterreich, die Sparkasse Gföhl Privatstiftung und die Stadtgemeinde Gföhl haben mit finanzieller Unterstützung ermöglicht, dass das Werk zum erschwinglichen Kostenbeitrag von 20 Euro angeboten werden kann.

Jubiläumsfeier am Samstag, 27. Oktober

Die jubilierende Feuerwehr lädt am Samstag, 27. Oktober, zur öffentlichen Jubiläumsfeier in die Fahrzeughalle des Feuerwehrhauses in der Bergstraße 29 ein, Beginn ist um 19 Uhr. Zahlreiche Festgäste, an deren Spitze Landtagspräsident Karl Wilfing und Landesfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Armin Blutsch, haben ihr Kommen zugesagt, Gernot Rohrhofer (ORF) wird moderieren, eine Bläsergruppe des Musikvereins musikalisch umrahmen.

Das Buch ist bei der Festfeier sowie ab Montag, 29. Oktober, auch bei Sparkasse, Raiffeisenbank, Volksbank, Stadtgemeinde Gföhl und Elisabeth Daniel um 20 Euro erhältlich.