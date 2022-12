Gföhler Wirtschaft: Preise im Wert von 16.000 Euro verlost

Bereits zum 17. Mal verloste die Gföhler Wirtschaft im Rahmen des Einkaufskartengewinnspiels am Wochenende vor Weihnachten 20 Preise im Gesamtwert von 16.000 Euro.

533.000 Euro an Kunden zurück

Die Aktion war erneut eine kleine Belohnung für Kunden, die in Gföhl eingekauft haben. Als Hauptpreis winkte – ebenfalls zum 17. Mal – ein Auto der Marke KIA. 2022 wurden 3.021 Einkaufskarten abgegeben, seit Bestehen des Einkaufskartensystems wurden in Summe 53.359 vollgeklebte Einkaufspässe eingelöst und damit über 533.000 Euro an die Kunden der Gföhler Betriebe refundiert.

Große Spannung um Hauptpreis

Wirtschafts-Obmann Richard Reiter begrüßte die Besucher auf dem Hauptplatz, der gut gefüllt war. Unter den Gästen befanden sich Bürgermeisterin Ludmilla Etzenberger und SC Admira Gföhl-Obmann Gerhard Hahn. Wolfgang Mandl führte „mit Schmäh“ durchs Programm und sorgte bei der Ziehung für große Spannung. Besonders mitgefiebert wurde natürlich bei der Ziehung des Hauptpreises.

Krumauer holte sich das Auto

Der KIA-Kleinwagen ging an das Glückslos mit der Nummer zwölf – und nur kurz nach der Durchsage stürmte der überglückliche Gewinner unter großem Applaus auf die Bühne. Das Auto ging heuer an den Tischlermeister Markus Sinhuber aus Krumau am Kamp. Ihm gratulierten die Sponsorenvertreter Ernst Kaltenecker (Autohaus Gruber), Günter Szing, Engelbert Huber, Robert Kolm, Raiffeisenbank-Regionalverbandsleiter Othmar Gafgo, Richard Reiter, Jörn-Henrik Stein, Sparkassen-Regionaldirektorin Monika Knödlsdorfer und Ernst Zierlinger herzlich.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.