Verein „Bauernhofmuseum“ aufgelöst: Heimatmuseum nun vor dem Aus?

Es war das Lebenswerk des ehemaligen Nationalratsabgeordneten Franz Fux: das Bauernhofmuseum im Gföhleramt. Der Politiker und Heimatforscher verstarb 2009 und hinterließ eine der größten Sammlungen an historischen Ausstellungsstücken und Büchern der Region. Das Museum wurde seit 1994 vom Verein „Bauernhofmuseum Gföhleramt“ betrieben – das Anwesen und die Exponate standen aber im Eigentum der Familie Fux, heute des Sohnes Andreas Fux. Der Verein löste sich nun allerdings am 16. März 2022 auf.

Mit dem Verein wurde das Museum reaktiviert und neu gestaltet. In einer Entwurmungsaktion wurden viele Ausstellungsstücke vor dem Verfall gerettet. Aufgrund des stetigen Besucherrückgangs und die dadurch weggefallenen Einnahmen konnte im Laufe der letzten Jahre kaum mehr investiert werden: Das Gebäude ist teilweise sanierungsbedürftig, die Ausstellungsräumlichkeiten sind zum Teil nicht beheizt, schlecht beleuchtet und nicht barrierefrei.

Der Museumsverein war im Haus der Familie Fux eingemietet. Die Miete diente zum Decken der Gebäudefixkosten und wurde bis 2009 mit einer jährlichen Subvention durch die Stadtgemeinde Gföhl abgedeckt. Aufgrund fehlender Mittel für den Fortbetrieb löste sich der Verein schließlich auf.

Lösungen zum Erhalt der Exponate gesucht

Obwohl der bisherige Kassier, Anton Rohrmoser, und Alt-Bürgermeister Friedrich Reiter weiterhin Führungen anbieten, ist der Fortbestand des Museums fraglich. Dem Anschein, dass sich der Bestand an Exponaten verringert hat, widerspricht Andreas Fux: „Alles, was inventarisiert wurde, ist da – ich habe in meiner Ära sogar noch einige zusätzliche Stücke hinzugenommen!“ Laut seiner Auskunft kamen bei einem Einbruch in der Vergangenheit einige wertvolle Ausstellungsstücke abhanden.

Fux und Rohrmoser sehen den Ball nun bei der Gemeinde. In einem ersten Schritt erklärten sich die Stadt Gföhl und einige Nachbarsgemeinden bereit, einen Teil des historisch wertvollen Buchbestandes aufzukaufen.

Das Bauernhofmuseum erhielt mehrmals öffentliche Unterstützung: So wurde noch zu Lebzeiten von Franz Fux die Errichtung einer Scheune am Museumsgelände gefördert. „Dies fiel noch in die Ära meines Vaters und der hat alles selbst gemacht und unter Verschluss gehalten“, so der Sohn Andreas Fux. Ob an die Förderung die Bedingung des Fortbetriebs des Museums geknüpft war, bleibt somit unklar.

Eigentümer Andreas Fux hat Ideen für den Fortbestand des Museums, ist aber auch für Vorschläge offen – sei es eine Fortführung am bestehenden oder an einem neuen Standort. Auch von Seiten der Gemeinde wird nach Lösungen zum Erhalt der Exponate gesucht.

