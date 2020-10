Zu einer Menschenrettung nach einem Verkehrsunfall wurden am Vormittag des 1. Oktober die Freiwilligen Feuerwehren Gföhl, Lichtenau und Sperkental alarmiert.

Mit der Tochter in den Graben

Eine Gföhlerin war mit ihrem Auto, in dem auch ihre Tochter (5) mitfuhr, in den Graben gefahren. Vermutlich, weil sie während der Fahrt in ihrer Handtasche gekramt hatte, war die Frau auf der Kremser Straße (Landesstraße 7026 von Gföhl nach Königsalm) auf Höhe der Gföhler Teiche rechts von der Fahrbahn abgekommen.

Über hohe Böschung talwärts

Das Fahrzeug rammte einen Telefonmasten und geriet unmittelbar vor einer Brücke rechts über die dort mehr als zehn Meter hohe Böschung und landete schließlich neben dem Bachbett des dort parallel zur Straße verlaufenden Tiefenbachs.

FF-Sanitäter leistete Hilfe

Binnen weniger Minuten konnte die FF Gföhl zwei Fahrzeuge besetzen und zum Unfallort ausrücken. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte der Feuerwehr Gföhl am Einsatzort waren Mutter und Kind bereits aus dem Unfallfahrzeug befreit. Die beiden geschockten Fahrzeuginsassinnen wurden bis zum Eintreffen des Roten Kreuzes von einem Feuerwehrsanitäter betreut.

Beide Passagiere unverletzt

Nach einer Untersuchung durch den ebenfalls mitalarmierten Notarzt des Kremser Roten Kreuzes wurden beide von den Sanitätern des Roten Kreuzes Gföhl zur weiteren Kontrolle in das Universitätsklinikum Krems eingeliefert. Dort stellte sich erfreulicherweise heraus, dass Mutter und Kind unverletzt geblieben waren.

Fahrzeug von FF geborgen

Der abgerissene Telefonmasten wurde von der Feuerwehr gesichert und auf der Böschung abgelegt. Den stark beschädigten Pkw holten die Helfer mittels Seilwinde des Rüstlöschfahrzeuges aus dem Bachbett. Das Fahrzeug konnte schließlich zurück auf die Straße gezogen werden.

Einsatz dauerte eine Stunde

Anschließend wurde die Fahrzeugbatterie abgeklemmt und das Fahrzeug von der Straße zu einem geeigneten Abstellplatz gerollt. Nach der Reinigung der Fahrbahn konnte die Freiwillige Feuerwehr Gföhl nach rund einer Stunde wieder einrücken