Das Gemüse wurde im Sommer kultiviert und ist nun erntereif bis in den Oktober. Durch verschiedene Züchtungen und Kreuzungen entstehen solche Größen des Gemüses, das im Österreichischen Riesengemüseverein erhältlich ist. Durch einen guten nährstoffreichen Boden, Blattdünger und einer guten Drainage hat das Riesen Gemüse eine hervorragende Voraussetzung.

Stella und Michaela freuen sich | Usercontent, Gartenbauschule

Christian Kittenberger, der dieses Projekt leitet, wird mit einem Riesenkürbis an der Staatsmeisterschaft in Tulln am 6.Oktober.2018 antreten.

- Artikel von Gartenbau