NÖN: Nach vielen Jahren als Kurator sind Sie heuer erstmals künstlerischer Leiter von „Glatt&Verkehrt“. Worin besteht für Sie die Essenz des Festivals, die Sie bewahren möchten

Albert Hosp: Die Essenz besteht aus drei Elementen:

Erstens: Die Vielfalt! Wir bringen auch 2018 wieder eine breite Palette an Stilen, von purer traditioneller bis ziemlich avancierter und neu komponierter Musik aus aller Welt. Gemeinsam ist ihnen die Intensität der Darbietung mit hohem Suchtfaktor.

Zweitens: Das Publikum! Glatt&Verkehrt hat meiner Wahrnehmung nach eine Zuhörerschaft, die neugierig, anspruchsvoll und mit offenem Sinn zu uns kommt, und das seit Jahren. Wer bei uns Karten kauft, erwartet sich „UNerhörtes“, große Intensität und durchaus auch emotionalen Impact. Mein Wunsch ist es, dass sich weiterhin viele Menschen nachher sagen: „Das ist Musik, von der ich gar nicht wusste, wie sehr ich sie bis jetzt vermisst habe“ …

Drittens: Zur Essenz von Glatt&Verkehrt gehört auch die Beteiligung des Kultursenders Ö1, der seit 1997 mit an Bord ist. Einige der Musikkonzepte sind ganz bewusst auch auf ihre Wirkung in der Radio-live-Übertragung ausgerichtet. Aber an Ort und Stelle dabei zu sein, ist natürlich am besten …

Einiges wird heuer neu und anders sein. Was davon ist Ihnen besonders wichtig und warum?

Hosp: Mir ist die absolute Gleichstellung von heimischen mit internationalen Ideen wichtig. Das ist vielleicht um eine Nuance stärker fokussiert als bisher - wir haben zwar Künstler aus 29 Ländern, darunter Mali, Indien, Finnland, Ungarn, Ägypten. Aber unter den 27 Veranstaltungen sind 8 Uraufführungen aus Österreich dabei, und zwar verteilt auf sämtliche Locations des Festivals. Es ist kein Zufall, dass das erste und das letzte Konzert jeweils von österreichischen Bands bestritten werden: Orges Toce, der großartige Austro-Albaner, und am Schluss die hinreißende Gustav mit ihrem Lied-Programm.

Weiters ist das Programm 2018 vielleicht etwas kammermusikalischer und akustischer angelegt. Ich glaube, dass die Begegnung mit Solisten, Duos und Trios eine Intensität hat, die einem mehr im Gedächtnis - und im Herzen! - bleibt als so manche große Band. Außerdem ist die musikalische Meisterschaft einfach stärker erlebbar. Trotzdem geht bei uns gewaltig die Post ab, wenn etwa die Amsterdam Klezmer Band sich die Bühne mit der ungarischen Gruppe Söndörgö teilt oder beim absolut grenzüberschreitenden Programm „Shake The Sons“.

Neu ist auch die Möglichkeit, sich während der finalen fünf Tage in Einführungsgesprächen und Tafelmusiken auf die Abend-Konzerte einzustimmen.

Neu sind also eine stärkere Kulturvermittlung, mehr Uraufführungen und Debüts, eine deutlichere Einbindung heimischer Musikideen (wobei die Internationalität österreichischer Musiker beeindruckend ist!), die Konzentration des Programmes auf 17 Tage, während derer es kaum einen spielfreien Tag gibt, ein Kinderkonzert und, und, und.

Auf welche der heurigen Programmpunkte freuen Sie sich persönlich ganz besonders?

Hosp: Die zwei Konzerte mit dem erst 29-jährigen Lukas Kranzelbinder: Shake The Sons, im Rahmen unseres Tanz-Tages am 25. 7., und, „Vier Farben Lila“: Im wunderschönen Bioweingut Geyerhof haben wir einen herrlich renovierten Raum entdeckt, in dem - zweimal, weil er nicht sehr groß ist - Kranzelbinder mit dem renommierten Autor Fiston Mwanza Mujila und Johannes Schleiermacher eine hochexplosive Mischung aus Musik und Sprache veranstalten wird. Wenn jemand nur für EINE Veranstaltung Zeit hat - das hier sollte wirklich niemand versäumen …

Außerdem freue ich mich auf die Werkstatt im Stift Göttweig, die beiden Konzerte in Spitz, das neue Format in St. Michael, das Kinderkonzert und auf alle Tage in der Sandgrube 13. Ich freue mich also persönlich ganz besonders auf alles! Und bin sehr aufgeregt - die Vorbereitungsarbeit mit dem Team war so kreativ und inspirierend, dass ich jetzt einfach hoffe, dass die inhaltliche Qualität überzeugt. Sicher sein kann man nie, nur das Beste versuchen.

Ganz spontan - tatsächlich! - fallen mir noch „This is how we fly“ ein, eines von 7 Österreich-Debüts, ein Quartett, bei dem man beim Zuhören einfach abheben kann, zauberhaft; und die wunderbare Stimme der Monica Akihary, die einen ganzen Monat in Krems weilt!

Gibt es eigentlich auch Mitwirkende aus Stadt oder Region Krems?

Hosp: Oje, erwischt!! Immerhin: Bei der Eröffnungs-Gala am 13. 7. spielt Alex Miksch als Special Guest bei Orges Toçe.

Programm: www.glattundverkehrt.at