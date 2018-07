Nataša Mirković, die austro-bosnische Sängerin mit der atemberaubenden Stimme, wird nun gemeinsam mit Orges Toçe & The Ockus Rockus Band und weiteren Gästen am Freitag das Festival eröffnen“, teilte Barbara Pluch im Namen des „Glatt&Verkehrt“-Teams am Mittwoch mit.

Natašas Mirkovićs Auftritt sei „in vielerlei Hinsicht weit mehr als ein Ersatz“, so Pluch: „Für ein paar Stücke holt sie sich den wohlbekannten Gitarristen Filip Gavranović alias Pippo Corvino an ihre Seite. Das Duo-Projekt ist in den letzten Monaten entstanden und tritt bei uns zum ersten Mal auf - eine weitere Premiere am Eröffnungsabend.“

Weitere Gäste des Konzertabends: Das Shaban Zeneli Ensemble aus Tirana, der Saxophonist Andrei Prozorov und der aus dem Waldviertel stammende Liedermacher und Gitarriste Alex Miksch.

Freitag, 13. Juli, Schloss zu Spitz (Fokus Albanien/Uraufführung)

Export-Import – Die Tirana-Wien-Connection

ORGES TOÇE & THE OCKUS ROCKUS BAND FEAT. NATAŠA MIRKOVIĆ UND PIPPO CORVINO

Gesamtprogramm und Infos: www.glattundverkehrt.at