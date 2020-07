„Mit ana Toschn voi Krems“ kehrt der Gitarrist, Sänger und Liedermacher Alex Miksch am Sonntag, 26. Juli, in die Stadt seiner Kindheit zurück, in der er mehr als 30 Jahre lebte. Aus dem Programm, das eine Uraufführung beim Festival „Glatt&Verkehrt“ ist, entsteht gerade ein Album. Heißen wird es voraussichtlich „Krems“.

„Es ist eine Auseinandersetzung mit Krems, und viel spiegelt auch die Zeit von damals wider, in der ich aufgewachsen bin – kleine Wortfetzen, so viele Bilder“, erklärt Miksch. Angefangen hat es bereits auf seinem Album „Nur a Opfe“ (2019): „Auf der letzten Platte gibt es das Lied ,Das Haus‘, wo ich über das Haus in der Gögl straße 2 schreibe, in dem ich aufgewachsen bin“, erzählt Miksch. Daraus entstand die Idee zu einem Krems-Programm gemeinsam mit Anna Anderluh (Autoharp, Gesang), Jelena Popržan (Bratsche, Maulgeige, Gesang), Philipp Moosbrugger (Bass) und David Schweighart (Schlagzeug).

Und da die Musiker während des Lockdowns viel Zeit hatten, fingen sie an, die Krems-Lieder aufzunehmen – ohne Deadline. „Es ist ein spannendes Album und vor allem ist die Besetzung spannend“, sagt Miksch. Seinen Musikstil versteht er selbst als „sehr bunt“: „Ich spiele mit verschiedenen Stilelementen, es klingt mal nach Südamerika, mal nach dem Mississippi-Delta – von J. J. Cale bis Tom Waits, mit folkigen Elementen.“

