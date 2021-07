Schwere Gewitter gingen am Abend des 25. Juli im Bezirk Krems nieder. Glücklicherweise blieben Überflutungen wie genau eine Woche davor aus. Dafür rückten die Feuerwehren zu zwei Großeinsätzen aus, die sich bald danach als Fehlalarme herausstellten.

"Der Rauch wird immer mehr!"

Höchst dramatisch erschien die Situation am Göttweiger Berg. Beobachten meldeten, dass im Stift ein Großbrand ausgebrochen sei. "Der Rauch wird immer mehr!", hieß es kurz vor 22 Uhr. Eine benachbarte Feuerwehr reagierte richtig, ebenso der Disponent in der Bezirksalarmzentrale in Krems: Es gab Großalarm für die Feuerwehren Furth, Oberfucha, Palt, Paudorf und Steinaweg sowie mehrere Tanklöschfahrzeuge und zwei Drehleitern der Feuerwehr Krems.

Brandrauch war Wasserdampf

Sowohl rund um das Stift als auch im Innenhof - dort mit der neuen Drehleiter der Feuerwehr Krems - wurden Erkundungsfahrten durchgeführt. Nach wenigen Minuten konnte aber ebenfalls Entwarnung gegeben werden. Bei dem beobachteten optischen Phänomen dürfte es sich um Wasserdampf gehandelt haben, der nach den Gewittern aufgestiegen war. In Kombination mit der rötlichen Außenbeleuchtung hatte das einen Brand des Dachstuhles, beispielsweise nach Blitzschlag, vermuten lassen.

Fehlalarm auch in Gobelsburg

Schon zuvor, gegen 20.45 Uhr, hatte ein Anrufer gemeldet, dass er Funken bei einem Nebengebäude des Weingutes Schloss Gobelsburg gesehen habe. Seitens der Bezirksalarmzentrale waren daraufhin die Feuerwehren Gobelsburg, Hadersdorf, Kammern, Langenlois und Zöbing ausgeschickt worden. In Gobelsburg erkundigten die Einsatzkräfte sämtliche Gebäude, konnten aber weder Feuer noch Rauch wahrnehmen. Nachdem knapp zwei Stunden später eine weitere Kontrolle durchgeführt worden war, war klar: Auch hier hatte es sich um einen Fehlalarm gehandelt.

Unwettereinsätze in Grenzen

Einige kleinere Unwettereinsätze wegen der großen Wassermengen gab es im Laufe der Abendstunden in Krems und Paudorf. Dort mussten Keller ausgepumpt werden. Aus Imbach wurde ein Sturmschaden gemeldet. Sämtliche Einsätze konnten jedoch noch am Sonntagabend abgeschlossen werden.