Wetteifern um die Kremser Innenstadt-Sicherheit

Werbung

Die Sicherheit wird zum Wahlkampfthema Nummer 1. Am selben Tag luden SPÖ-Stadtchef Reinhard Resch und ÖVP-Kandidat Florian Kamleitner Betroffene zu Gesprächen zum Thema ein.

SPÖ-Stadtchef Reinhard Resch: „Sicherheitsgefühl ist Teil der Lebensqualität in der Stadt Krems.“ Foto: MK

Beim aus diesem Grund erweiterten monatlichen Polizei-Jour-Fixe im Rathaus waren Vertreter der Kaufmannschaft und des Stadtmarketings ebenso mit dabei wie Innenstadt-Geschäftsleute. Resch zeigte Verständnis für die Sorgen der Betroffenen, weil „das Sicherheitsgefühl ein Teil der Lebensqualität“ sei. Herbert Prandtner vom Bezirkspolizeikommando legte anhand von Zahlen dar, dass sich die beobachtete Zunahme von Vandalismus und Einbrüchen in der Kriminalitätsstatistik nicht widerspiegle.

Im Gegenteil: In der Pandemie sei die Zahl zurückgegangen. „Wir haben um ein Viertel weniger Delikte als noch vor einigen Jahren“, versicherte Prandtner. „Nur wenn Betroffene jeden Vorfall melden, können wir auch reagieren“, ermunterte er im direkten Gespräch mit den Unternehmern zu Anzeigen. Zur Kritik an mangelnder Polizeipräsenz versicherte Prandtner, dass die Polizei mit mehreren Streifen pro Tag in der Innenstadt unterwegs sei.

Zur Erörterung kamen auch mögliche Präventivmaßnahmen wie die Videoüberwachung zum Eigenschutz.

Hinter die Forderung nach einer Videoüberwachung der gesamten Fußgängerzone, die von einigen Kaufleuten in einem offenen Brief an Resch gefordert worden war, stellte sich die ÖVP bei ihrem Treffen im Marktspiel.

ÖVP-Mann Florian Kamleitner unterstützt Forderung nach Videoüberwachung der Innenstadt. Foto: ÖVP

Knapp 20 Betroffene hatten sich dort eingefunden und hörten die Ausführungen der Datenschutz-Rechtsexpertin des Gemeindebundes, Patrizia Leutgeb. „Die Videoüberwachung ist umsetzbar, wenn der politische Wille vorhanden ist“, stellte Kamleitner nach der Versammlung fest und fordert Resch auf, „dass in der Kremser Landstraße Überwachungskameras installiert werden, um damit die Sicherheit zu gewährleisten“.

Nach den Ausführungen Leutgebs dürften Aufzeichnungen bis zu 72 Stunden aufgezeichnet werden. „Das Videomaterial darf nur im Anlassfall geprüft werden.“ Kamleitner: „Ich nehme die Sorgen der Kaufleute sehr ernst. Maßnahmen zur Stärkung der Sicherheit sind auch Maßnahmen zur Belebung der Innenstadt.“

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.