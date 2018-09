Als „weiteren Meilenstein in der Entwicklung der Stadt“ bezeichnete Bürgermeister Reinhard Resch das Zentrum „W86“ (Wiener Straße 86) bei der Gleichenfeier.

Unter Einsatz von 16 Millionen Euro entstehen hier Wohnungen, ein Penthouse, drei Büros und ein topmoderner Fitnessclub. Von den 13.000 m² (ohne die zweigeschoßige Tiefgarage mit 160 Stellplätzen: 8.400 m²), die zur Verfügung stehen, werden 1.700 m² für Wohnungen genützt. April 2019 will man einziehen.

Johannes Edinger von der Baufirma Leyrer & Graf berichtete von einer „engen, komplexen Baustellen-Situation“.

Ein Comeback in Krems feiert Intersport Churanek, der dort im dann modernsten Shop Österreichs über eine Verkaufsfläche von 1.400 m² verfügen wird. Darauf freut sich vor allem Roland Grammel, der die Filialen in St. Pölten und Horn führt und künftig auch die Geschicke in Krems leiten wird.

Die Erfolgsstory der Churaneks begann ja 1973 mit dem kleinen Geschäft in der Unteren Landstraße. 1996 ging man in die Hafenstraße, gab den Handel ab und stieg auf das Immobilien-Business um.