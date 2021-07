75 Jahre ist es her, dass die ersten CARE-Pakete in Österreich eingetroffen sind. Werner Friedl (79) erlebte in seiner Schulzeit die Rettung in der Not durch internationale Hilfsorganisationen wie CARE.

Der damals in Wien Lebende wurde 1947 in einem gesundheitlich bedrohlichen Zustand eingeschult. Das Befinden der Kinder wurde in dieser Zeit in drei Stufen eingeteilt, Werner befand sich in der miserabelsten, da er damals sehr stark untergewichtig war.

„Es war unglaublich, wie eine Erscheinung aus einer anderen Welt.“ Werner Friedl

In der Nachkriegszeit konnte man nur mit Lebensmittelberechtigungskarten einkaufen. „Die Crux daran war aber, dass kaum Lebensmittel vorhanden waren, der Coupon hat nix gebracht.“ Es war keine normale Versorgung möglich.

Im Frühjahr 1948 konnte der damals 6-Jährige erste fühlbare Hilfsmaßnahmen beobachten. Die Organisation „redd barna“ (übersetzt: Rette die Kinder) ermöglichte es, dass die Schulklassen zu umliegenden Gasthäusern gebracht wurden und dicke, besonders nahrhafte Suppen zu essen bekamen. Kurz darauf erhielt Werner auch schon sein erstes CARE-Paket. Dafür wurden die Schüler klassenweise ins Kino eingeladen. Alleine das war schon eine Rarität, dort wurde ihnen dann jeweils ein schuhschachtelgroßes Paket mit Lebensmitteln überreicht. „Die einzige Person, die sich mehr gefreut hat als ich, war meine Mutter.“

Der Inhalt dieser Kinderpakete waren Milchpulver, Corned Beef, Fischkonserven, Obstkonserven, Dörrobst, Mehl und das Highlight für Werner Friedl: Schokolade, Kondensmilch und Glasmurmeln. Vor allem Schokolade war eine Sensation. Die Pakete haben Eindruck hinterlassen: „Es war unglaublich, wie eine Erscheinung aus einer anderen Welt.“

„Ich hatte Glück“, sagt Friedl, denn er wuchs im 9. Bezirk auf, der zur amerikanischen Besatzungszone gehörte und die CARE-Pakete von Hilfsverbänden aus Amerika kamen, weil sie die Notlage erkannten. Zu Beginn waren es Überbestände der amerikanischen Soldaten, später wurden die Pakete durch Spenden finanziert. Dass diese Sendungen aus den USA kamen, war allen bewusst. Laut Friedl waren die Amerikaner auch an einem großen Teil am Wiederaufbau und der demokratischen Bildung beteiligt. „Es war die Rettung vorm Verhungern.“ Als Kind hat er Amerika als den „reichen Onkel“ gesehen: „Denn die hatten alles, was wir gerne gehabt hätten.“ Er betont, dass es sehr wichtig ist, das Vergangene nicht nur als grauenhafte Zeit zu betrachten, sondern auch solche wichtigen, positiven Aspekte zu beleuchten.