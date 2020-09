Gemeinsam mit Landeshauptmann-Stv. Stephan Pernkopf präsentierte das Entsorgungsunternehmen brantner an der Kremser Stadtgrenze (knapp bereits auf Langenloiser Gebiet) die ersten Bienenstöcke, mit deren systematischer Errichtung an den Standorten Langenlois, Horn und Gneixendorf (geplante Kompostieranlage „Erdenreich“) man ein Zeichen für nachhaltige Kreislaufwirtschaft setzen will.

300 bis 400 Kilogramm Honig sind der angenehme „Nebeneffekt“ der geplanten Millionen-Population von Bienen, um den sich der Groß Heinrichschlager Imker Markus Prenner kümmern wird.

„Vom Wohlergehen der Bienen hängt ein großer Teil des Ökosystems ab“, betonte Geschäftsführer Josef Scheidl. „Auch Entsorgungsunternehmen stellen Produkte her“, betonte er. Das werde auch im neuen „Erdenreich“ Gneixendorf auf 33.000 m² Fläche in Nachbarschaft der ersten brantner-Bienen sein. „Wir schaffen es, aus Verbrennungsschlacke noch Metalle herauszufiltern, die für Baustoffe verwendet werden können.“ Dafür habe brantner ein Patent angemeldet.

Pernkopf betonte die Wichtigkeit der Schöpfungsverantwortung, die auch den Kernpunkt der Segnung durch Pater Clemens Reischl bildete.